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Desvio de septo

Rinoplastia: quando a cirurgia no nariz vai além da questão estética

Médicos explicam quando o procedimento é recomendado para corrigir problemas respiratórios; caso recente de Rafaella Justus reacende debate

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
30/04/2026 17:55

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Rinoplastia: quando a cirurgia no nariz vai além da questão estética
Médico avalia o nariz de uma paciente em consulta para discutir rinoplastia ou correção de desvio de septo. crédito: Pexels

O principal motivo funcional para a rinoplastia é a correção do desvio de septo. O septo é a parede de osso e cartilagem que divide o nariz em duas fossas nasais. Quando essa estrutura é torta ou desalinhada, pode dificultar a passagem do ar, gerando uma série de desconfortos que vão muito além de um simples nariz entupido.

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Muitas vezes associada apenas à busca por um nariz mais harmonioso, a cirurgia também desempenha um papel fundamental na correção de problemas que afetam a qualidade de vida.

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Quando a cirurgia no nariz é uma questão de saúde?

A indicação médica para o procedimento ocorre quando o desvio de septo causa sintomas persistentes e incômodos. A intervenção cirúrgica torna-se uma opção viável para quem sofre com problemas como:

  • obstrução nasal constante, que afeta um ou ambos os lados do nariz;

  • dificuldade para respirar durante atividades físicas ou ao dormir;

  • roncos e qualidade do sono prejudicada, podendo levar à apneia do sono;

  • infecções recorrentes dos seios da face (sinusite);

  • dores de cabeça e no rosto;

  • sangramentos nasais frequentes.

O procedimento que corrige o desvio é chamado de septoplastia. No entanto, é comum que a correção funcional seja combinada com a parte estética, em uma cirurgia única conhecida como rinosseptoplastia. Assim, o paciente consegue resolver tanto a dificuldade respiratória quanto uma eventual insatisfação com o formato do nariz.

Em alguns casos, uma segunda cirurgia, ou rinoplastia de revisão, pode ser necessária. Isso ocorre quando a primeira intervenção não soluciona completamente os problemas funcionais ou quando o resultado estético precisa de ajustes, sendo um procedimento que exige um profissional experiente.

A decisão de operar nunca é puramente baseada na existência do desvio, que é comum em grande parte da população. O fator determinante é o impacto que essa condição causa no cotidiano da pessoa. Por isso, uma avaliação médica detalhada, com exames de imagem, é essencial para confirmar a necessidade do procedimento e alinhar as expectativas sobre os resultados, tanto funcionais quanto estéticos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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