Dia da Dança: 5 estilos para começar a praticar e melhorar sua saúde
Comemorado em 29 de abril, a data é um convite; conheça os benefícios do forró, da zumba, do balé e de outros ritmos para o corpo e a mente
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O Dia Internacional da Dança, celebrado em 29 de abril, além de uma data comemorativa, é um convite para movimentar o corpo e cuidar da saúde de uma forma mais livre. A prática regular de qualquer ritmo melhora o condicionamento físico, alivia o estresse e estimula a interação social.
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Seja para quem busca uma alternativa à academia ou apenas um novo hobby, existem opções para todos os gostos e perfis. Cada estilo oferece benefícios específicos, trabalhando diferentes grupos musculares e habilidades e conhece-los ajuda na hora de escolher o que mais combina com seus objetivos. Veja estilos para começar:
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Zumba
Ideal para quem busca alto gasto calórico, a zumba mistura dança com exercícios aeróbicos ao som de ritmos latinos, como salsa e merengue. As aulas são dinâmicas, e a prática melhora a coordenação motora, fortalece o sistema cardiovascular e tonifica o corpo de maneira geral.
Forró
Um dos ritmos mais populares do Brasil, o forró é uma dança de salão praticada em pares. Além de ser uma excelente oportunidade de socialização, o ritmo trabalha o equilíbrio e a agilidade. Os passos exigem movimentação constante das pernas e do quadril, fortalecendo a musculatura inferior e melhorando a consciência corporal.
Balé Clássico
Engana-se quem pensa que o balé é apenas para crianças. Adultos iniciantes também podem explorar essa modalidade, que desenvolve a força muscular, a flexibilidade e a postura. A concentração exigida para executar os movimentos também ajuda a aprimorar o foco e a disciplina mental.
Danças de Salão
Além do forró, o universo das danças de salão é vasto e inclui ritmos como samba de gafieira, bolero e salsa. Dançar a dois estimula a confiança e a sintonia com o parceiro, além de exercitar a memória para decorar as sequências de passos. A atividade é um exercício cardiovascular moderado, que contribui para a saúde do coração e melhora a circulação sanguínea.
Dança Contemporânea
Para quem busca mais liberdade e expressão, a dança contemporânea é uma boa opção. Com movimentos fluidos e menos rígidos que os do balé, o estilo valoriza a criatividade e a conexão entre corpo e mente. As aulas trabalham a flexibilidade, a força e o equilíbrio de forma integrada, enquanto aliviam tensões.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria