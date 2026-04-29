Assine
overlay
Início Bem viver
RITMO

Dia da Dança: 5 estilos para começar a praticar e melhorar sua saúde

Comemorado em 29 de abril, a data é um convite; conheça os benefícios do forró, da zumba, do balé e de outros ritmos para o corpo e a mente

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
29/04/2026 16:01 - atualizado em 29/04/2026 16:01

compartilhe

SIGA
×
Dia da Dança: 5 estilos para começar a praticar e melhorar sua saúde
A dança é uma aliada para a saúde física e mental, um convite à movimentação e expressão corporal. crédito: Freepik

O Dia Internacional da Dança, celebrado em 29 de abril, além de uma data comemorativa, é um convite para movimentar o corpo e cuidar da saúde de uma forma mais livre. A prática regular de qualquer ritmo melhora o condicionamento físico, alivia o estresse e estimula a interação social.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Seja para quem busca uma alternativa à academia ou apenas um novo hobby, existem opções para todos os gostos e perfis. Cada estilo oferece benefícios específicos, trabalhando diferentes grupos musculares e habilidades e conhece-los ajuda na hora de escolher o que mais combina com seus objetivos. Veja estilos para começar:

Leia Mais

Zumba

Ideal para quem busca alto gasto calórico, a zumba mistura dança com exercícios aeróbicos ao som de ritmos latinos, como salsa e merengue. As aulas são dinâmicas, e a prática melhora a coordenação motora, fortalece o sistema cardiovascular e tonifica o corpo de maneira geral.

Forró

Um dos ritmos mais populares do Brasil, o forró é uma dança de salão praticada em pares. Além de ser uma excelente oportunidade de socialização, o ritmo trabalha o equilíbrio e a agilidade. Os passos exigem movimentação constante das pernas e do quadril, fortalecendo a musculatura inferior e melhorando a consciência corporal.

Balé Clássico

Engana-se quem pensa que o balé é apenas para crianças. Adultos iniciantes também podem explorar essa modalidade, que desenvolve a força muscular, a flexibilidade e a postura. A concentração exigida para executar os movimentos também ajuda a aprimorar o foco e a disciplina mental.

Danças de Salão

Além do forró, o universo das danças de salão é vasto e inclui ritmos como samba de gafieira, bolero e salsa. Dançar a dois estimula a confiança e a sintonia com o parceiro, além de exercitar a memória para decorar as sequências de passos. A atividade é um exercício cardiovascular moderado, que contribui para a saúde do coração e melhora a circulação sanguínea.

Dança Contemporânea

Para quem busca mais liberdade e expressão, a dança contemporânea é uma boa opção. Com movimentos fluidos e menos rígidos que os do balé, o estilo valoriza a criatividade e a conexão entre corpo e mente. As aulas trabalham a flexibilidade, a força e o equilíbrio de forma integrada, enquanto aliviam tensões.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

Tópicos relacionados:

bale danca danca-contemporanea danca-de-salao forro zumba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay