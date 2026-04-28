Tuberculose ainda é um desafio: conheça os sintomas e como se prevenir

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A história de Gonzaguinha, que teve tuberculose pela primeira vez aos 14 anos e, em 1981, buscou em Belo Horizonte qualidade de vida para enfrentar uma segunda crise da doença, trouxe de volta a atenção para uma condição que muitos imaginam ser parte do passado. A realidade, porém, é que a infecção continua como um desafio de saúde pública no Brasil, afetando milhares de pessoas todos os anos com sintomas que podem ser confundidos com outras condições mais simples.

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Causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, a doença atinge principalmente os pulmões, mas também pode afetar outros órgãos, como rins, ossos e o sistema nervoso. A transmissão acontece pelo ar, por meio de gotículas de saliva expelidas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala. Ambientes fechados e com pouca ventilação facilitam a disseminação, e alguns grupos são mais vulneráveis, como pessoas vivendo com HIV, população em situação de rua e profissionais de saúde.

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É fundamental entender que nem todos que entram em contato com a bactéria desenvolvem a doença. O sistema imunológico pode controlá-la, mantendo-a inativa no corpo por anos. A tuberculose se manifesta quando as defesas do organismo enfraquecem por algum motivo.

Quais são os principais sintomas da tuberculose?

Identificar os sinais da tuberculose é o primeiro passo para buscar ajuda médica e iniciar o tratamento adequado. O sintoma mais característico é a tosse persistente, que dura mais de três semanas, podendo ser seca ou com secreção. Fique atento também a outros sinais comuns:

febre baixa, geralmente no fim da tarde;

suores noturnos intensos;

perda de peso sem motivo aparente;

falta de apetite;

cansaço excessivo e fraqueza;

dor no peito e dificuldade para respirar.

Diagnóstico e tratamento são gratuitos

Ao apresentar esses sintomas, a recomendação é procurar uma unidade básica de saúde. O diagnóstico é feito principalmente pelo exame de escarro, conhecido como baciloscopia, que é rápido e eficaz. Exames de imagem, como a radiografia do tórax, também auxiliam na confirmação do quadro.

A boa notícia é que a tuberculose tem cura, e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é feito com uma combinação de antibióticos e dura no mínimo seis meses. É crucial seguir o tratamento até o fim, sem interrupções, mesmo que os sintomas desapareçam antes. A desistência pode fortalecer a bactéria e tornar o quadro mais grave. Vale ressaltar que, após 15 dias do início do tratamento adequado, a capacidade de transmissão da doença tende a diminuir significativamente, reforçando a importância do diagnóstico precoce.

A principal forma de prevenção é a vacina BCG, oferecida gratuitamente pelo SUS para crianças de até 5 anos. Ela protege principalmente contra as formas graves da doença, como a tuberculose miliar e meníngea. Além da vacinação, manter os ambientes bem ventilados e com entrada de luz solar ajuda a evitar a proliferação da bactéria.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.