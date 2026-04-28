Leucemia: os principais sinais de alerta que não devem ser ignorados

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A leucemia é um tipo de câncer que se desenvolve nas células formadoras do sangue na medula óssea. A doença causa uma produção descontrolada de glóbulos brancos anormais, que perdem a capacidade de combater infecções e atrapalham a produção de outras células sanguíneas saudáveis, como glóbulos vermelhos e plaquetas.

Muitas vezes, os sintomas são confundidos com problemas comuns do dia a dia, como estresse ou uma simples gripe, o que pode atrasar o diagnóstico e o início do tratamento.

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Identificar os sinais de alerta é o primeiro passo para um diagnóstico precoce. Embora variem conforme o tipo de leucemia e o estágio da doença, alguns sintomas são mais frequentes e não devem ser ignorados quando se manifestam de forma persistente ou combinada.

Sinais de alerta que merecem atenção

O cansaço extremo e a fraqueza são alguns dos indícios mais comuns. Diferente da fadiga normal, essa sensação não melhora com o descanso e pode impactar significativamente a rotina diária. A palidez na pele também costuma estar associada a esse quadro, resultado da anemia causada pela baixa produção de glóbulos vermelhos.

Outro sinal importante é o aparecimento de manchas roxas (hematomas) no corpo sem uma causa aparente, como uma batida. Pequenos pontos vermelhos na pele, conhecidos como petéquias, também podem surgir. Sangramentos que demoram a estancar, seja no nariz ou nas gengivas, ocorrem devido à redução do número de plaquetas.

A baixa imunidade é uma consequência direta da doença. Por isso, febres recorrentes e infecções que demoram a sarar, como as de garganta ou pele, podem ser um forte indicativo. O sistema de defesa do corpo fica comprometido, tornando o organismo mais vulnerável a agentes infecciosos.

A lista de sintomas inclui ainda a perda de peso sem motivo, suores noturnos intensos e o inchaço dos gânglios linfáticos, que podem ser percebidos como pequenos caroços no pescoço, axilas ou virilha.

É fundamental entender que a presença de um sinal isolado pode ter diversas causas, mas a combinação de vários deles por semanas exige uma avaliação médica. O diagnóstico é confirmado apenas por médicos, por exames de sangue, como o hemograma, e pode necessitar de uma análise da medula óssea.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.