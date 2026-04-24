5 hobbies para começar depois da aposentadoria e manter a mente ativa

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A aposentadoria marca o início de uma nova fase, repleta de tempo livre e possibilidades. Longe de ser um ponto final, este é o momento ideal para investir em si mesmo, redescobrir paixões e, principalmente, manter a mente ativa e o corpo saudável. Encontrar um novo hobby pode ser o segredo para uma rotina com mais propósito e bem-estar.

Engajar-se em atividades prazerosas não apenas preenche o dia, mas também fortalece a saúde cognitiva, melhora o humor e amplia o círculo social. A escolha certa pode transformar a maneira como você vive essa etapa da vida, trazendo mais alegria e vitalidade. Separamos cinco ideias de passatempos para começar agora mesmo.

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Jardinagem: o contato com a natureza

Cuidar de plantas, seja em um grande quintal ou em pequenos vasos na varanda, é uma atividade que conecta com os ciclos da natureza. A jardinagem exige paciência e dedicação, mas recompensa com flores, temperos ou até mesmo vegetais frescos para a cozinha.

A jardinagem oferece o contato com a natureza e o prazer de colher seus próprios alimentos, um hobby perfeito para a aposentadoria. halfpoint

Essa prática funciona como uma terapia, reduzindo o estresse e a ansiedade. Além disso, envolve atividade física leve, como cavar, regar e podar, o que ajuda a manter o corpo em movimento de forma prazerosa e constante.

Artes plásticas: a criatividade sem limites

Pintar, desenhar ou esculpir são formas poderosas de expressão que estimulam a criatividade e a concentração. Não é preciso ter talento nato; cursos e tutoriais online oferecem um caminho para quem deseja começar do zero.

Oficinas de artesanato, como a mostrada, são ótimas para estimular a criatividade e a socialização na aposentadoria. Victor Parra de Pexels

O foco exigido por essas atividades ajuda a silenciar preocupações do dia a dia, promovendo um estado de relaxamento profundo. Ao final, ter uma obra criada por você mesmo traz uma enorme satisfação pessoal.

Trabalho voluntário: um novo propósito

Doar parte do seu tempo a uma causa social é uma maneira de encontrar um novo propósito e se manter socialmente ativo. As oportunidades são variadas: de ajudar em abrigos de animais a dar aulas de reforço para crianças.

O voluntariado, como a jardinagem em grupo, oferece propósito, atividade física e interação social na fase da aposentadoria. Hero Images de Getty Images|

O voluntariado permite usar a experiência de vida acumulada para fazer a diferença na comunidade. A interação com outras pessoas e a sensação de ser útil fortalecem a saúde emocional e combatem o isolamento.

Aprender um idioma ou instrumento musical

Manter o cérebro desafiado é uma das melhores formas de preservar a saúde cognitiva. Aprender a falar uma nova língua ou a tocar um instrumento musical são exercícios completos para a memória, o raciocínio e a coordenação.

O aprendizado de um instrumento musical como o violão estimula a mente e a coordenação, sendo um excelente hobby para a aposentadoria. twinsterphoto

Essas atividades criam novas conexões neurais e podem ser praticadas em grupo, o que favorece a socialização. O processo de aprendizado contínuo traz uma sensação de conquista e mantém a mente afiada.

Clubes de leitura e escrita

Para quem sempre gostou de livros, participar de um clube de leitura é uma ótima maneira de conhecer novas obras e pessoas. As discussões sobre as histórias estimulam o pensamento crítico e a capacidade de argumentação.

A leitura é um dos passatempos que estimulam o pensamento crítico e a imaginação, mantendo a mente ativa na aposentadoria. FatCamera de Getty Images Signature

Outra opção é a escrita criativa, que pode ser usada para registrar memórias, criar contos ou poesias. Colocar ideias e sentimentos no papel é um exercício de autoconhecimento que organiza os pensamentos e exercita a imaginação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.