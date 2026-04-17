Brasileira vai à Suíça em busca de morte assistida: ‘Estou no meu limite’

A socióloga e artista Célia Maria Cassiano, de 68 anos, realizou um procedimento de suicídio assistido na última quarta-feira (15/4), na Suíça. Ela sofria de atrofia muscular progressiva, uma doença neurodegenerativa que limitava seus movimentos e afetava gradualmente sua voz e outras funções corporais.

Em um vídeo publicado no dia do procedimento, Célia explicou sua decisão: “Estou vivendo um processo de degeneração física. Intelectual nem um pouco, continuo intacta. Há pouco mais de um ano decidi que iria lutar pelo meu direito de ter uma morte digna, assistida”.

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Ela descreveu sua condição: “Estou sofrendo, preciso de três pessoas para me ajudar a ir ao banheiro, estou no limite da minha dignidade”. Célia também refletiu sobre seus últimos dias: “Vivi uma vida deliciosa, esses últimos dias aqui foram os melhores da minha vida, conheci museus, pessoas maravilhosas”.

A escolha pela Suíça ocorreu porque a prática não é autorizada no Brasil. Para obter os documentos necessários para a viagem, Célia relatou que precisou mentir por meses a médicos e advogados. Segundo ela, pessoas próximas negaram apoio quando souberam o propósito da viagem.

Durante o voo, Célia enfrentou dificuldades, pois o avião não oferecia condições adequadas para uma passageira em cadeira de rodas. Ela não conseguiu viajar na cadeira que adquiriu na classe executiva e necessitou da ajuda de comissários para usar o banheiro.

Antes do procedimento, Célia compartilhou imagens de passeios em pontos turísticos suíços, como o Kunsthaus Zürich, o maior museu de arte do país. O custo do suicídio assistido foi de cerca de 11 mil francos suíços, o equivalente a R$ 65 mil na cotação atual. “Eu sou uma privilegiada, porque isso é muito caro”, afirmou.

Em seu apelo final, ela defendeu a legalização no Brasil. “Lutem por esse direito no Brasil. Não é uma obrigação. É uma escolha”, concluiu.

O que é suicídio assistido?

O suicídio assistido é o ato de provocar a morte sem sofrimento de um paciente com doença incurável ou terminal, com o objetivo de aliviar a dor. Outra prática com métodos diferentes é a eutanásia, termo grego para "boa morte", realizada por um médico a pedido do paciente.

A prática é legalizada em países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Espanha, Canadá, Colômbia e Equador. Cada local possui leis ou decisões judiciais que permitem o procedimento, com exigências que variam.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata