Alzheimer: 7 sinais de alerta que não devem ser ignorados em idosos

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O diagnóstico de Alzheimer do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que levou à sua interdição judicial a pedido da família em abril de 2026, trouxe à tona a importância de reconhecer os primeiros sinais da doença. O Alzheimer é uma condição neurodegenerativa progressiva, e a identificação precoce dos sintomas é fundamental para garantir o manejo adequado e a qualidade de vida do paciente.

Diferenciar o esquecimento comum do envelhecimento dos sintomas iniciais do Alzheimer pode ser um desafio. No entanto, alguns comportamentos específicos servem como um forte alerta para familiares e amigos. Observar essas mudanças é o primeiro passo para buscar uma avaliação médica e iniciar o tratamento o quanto antes.

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Os 7 sinais de alerta do Alzheimer

Reconhecer os sintomas em sua fase inicial pode fazer toda a diferença. Fique atento a estes sinais que, quando persistentes, indicam a necessidade de procurar ajuda profissional:

Perda de memória recente: esquecer informações recém-aprendidas é um dos sinais mais comuns. Isso inclui o esquecimento de datas ou eventos importantes, fazer as mesmas perguntas repetidamente e depender cada vez mais de anotações ou de familiares para se lembrar de tarefas diárias. Dificuldade para planejar ou resolver problemas: algumas pessoas podem apresentar dificuldades em seguir um plano ou trabalhar com números. Tarefas como acompanhar uma receita conhecida ou gerenciar as contas do mês podem se tornar um grande desafio. Problemas para executar tarefas do dia a dia: atividades que antes eram rotineiras passam a exigir um grande esforço mental. A pessoa pode ter dificuldade em dirigir para um local conhecido, lembrar as regras de um jogo ou administrar as finanças domésticas. Desorientação de tempo e espaço: perder a noção de datas, estações e da passagem do tempo é um sintoma característico. Muitas vezes, a pessoa pode esquecer onde está ou como chegou até ali. Dificuldades com a linguagem: acompanhar ou participar de uma conversa pode se tornar complicado. A pessoa pode parar no meio de uma frase sem saber como continuar ou repetir o que já disse. Chamar objetos por nomes errados também é comum. Colocar objetos em lugares errados: é frequente que a pessoa guarde objetos em locais incomuns, como colocar as chaves dentro da geladeira, e depois não consiga refazer os passos para encontrá-los. Mudanças de humor e personalidade: o comportamento pode sofrer alterações significativas. É comum que a pessoa se torne confusa, desconfiada, deprimida, temerosa ou ansiosa. Situações que fogem da rotina podem facilmente causar irritação.

A presença isolada de um desses sinais não confirma o diagnóstico de Alzheimer, mas a combinação de vários deles, com frequência crescente, é um forte indicativo de que uma consulta médica é necessária para uma avaliação completa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.