Suor: por que algumas pessoas transpiram mais que as outras
A transpiração é natural, mas sua intensidade varia; entenda as causas, da genética à rotina, e saiba como lidar com o suor no dia a dia
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A cena é clássica: um dia quente, uma atividade física ou uma situação de estresse, e lá estão as gotas de suor. A transpiração, ou sudorese, é um mecanismo essencial do corpo humano para regular a temperatura, mantendo-a em torno de 37°C. Quando o corpo aquece, as glândulas sudoríparas liberam suor, que, ao evaporar na pele, ajuda a nos resfriar. Mas por que algumas pessoas parecem suar muito mais do que outras na mesma situação?
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A resposta está em uma combinação de fatores que tornam a experiência da transpiração única para cada indivíduo. Genética, condicionamento físico, peso corporal e até mesmo o que comemos podem influenciar a quantidade de suor que produzimos.
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Os fatores que definem a intensidade do suor
Entender por que a transpiração varia tanto envolve olhar para diferentes aspectos da nossa biologia e estilo de vida:
Genética
A quantidade e a atividade das glândulas sudoríparas são, em grande parte, determinadas pela hereditariedade. Se seus pais transpiram bastante, há uma chance maior de que você também o faça.
Condicionamento físico
Atletas e pessoas com bom condicionamento físico tendem a suar mais e mais cedo durante o exercício. Isso ocorre porque seus corpos são mais eficientes em regular a temperatura, antecipando o aumento do calor para resfriar o organismo de forma proativa.
Peso corporal
Pessoas com maior massa corporal precisam de mais esforço para se mover e geram mais calor. Além disso, a gordura corporal atua como um isolante térmico, tornando a dissipação de calor mais difícil e exigindo uma produção maior de suor.
Sexo e idade
Homens geralmente transpiram mais do que as mulheres, o que pode estar relacionado a diferenças hormonais e metabólicas. A capacidade de suar também pode diminuir com a idade, à medida que as glândulas sudoríparas se tornam menos responsivas.
Emoções e estresse
Ansiedade, medo e nervosismo ativam o sistema nervoso simpático, que estimula as glândulas sudoríparas, especialmente nas palmas das mãos, solas dos pés e axilas. É o chamado "suor frio".
Alimentação
Alimentos picantes, que contêm substâncias como a capsaicina, podem "enganar" o sistema nervoso, fazendo-o pensar que a temperatura corporal está subindo e, assim, desencadeando a transpiração. Bebidas quentes e cafeína também podem ter um efeito semelhante.
O que é hiperidrose?
Enquanto a variação na transpiração é normal, algumas pessoas experimentam um suor excessivo que vai além da necessidade de termorregulação do corpo. Essa condição é chamada de hiperidrose e pode afetar significativamente a qualidade de vida, causando desconforto social e emocional.
A hiperidrose pode ser classificada em dois tipos:
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Primária focal: É a mais comum, geralmente com causa genética. O suor excessivo ocorre em áreas específicas como axilas, mãos, pés e rosto, sem uma doença subjacente.
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Secundária generalizada: É causada por uma condição médica (como problemas de tireoide, diabetes, menopausa) ou pelo uso de certos medicamentos. Nesse caso, o suor excessivo tende a ocorrer em todo o corpo.
Quando procurar um médico?
Suar é normal, mas é importante estar atento a alguns sinais. Procure ajuda médica se o suor excessivo:
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Começou de forma súbita e sem motivo aparente.
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É acompanhado de outros sintomas, como perda de peso, febre, dor no peito ou palpitações.
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Interfere em suas atividades diárias e causa constrangimento ou ansiedade.
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Ocorre principalmente durante a noite (suores noturnos).
Um dermatologista ou clínico geral pode diagnosticar a causa do suor excessivo e recomendar o tratamento mais adequado, que pode variar desde antitranspirantes clínicos e medicamentos até procedimentos como a aplicação de toxina botulínica e, em casos mais graves, cirurgia.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.