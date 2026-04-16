Suor: por que algumas pessoas transpiram mais que as outras

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A cena é clássica: um dia quente, uma atividade física ou uma situação de estresse, e lá estão as gotas de suor. A transpiração, ou sudorese, é um mecanismo essencial do corpo humano para regular a temperatura, mantendo-a em torno de 37°C. Quando o corpo aquece, as glândulas sudoríparas liberam suor, que, ao evaporar na pele, ajuda a nos resfriar. Mas por que algumas pessoas parecem suar muito mais do que outras na mesma situação?

A resposta está em uma combinação de fatores que tornam a experiência da transpiração única para cada indivíduo. Genética, condicionamento físico, peso corporal e até mesmo o que comemos podem influenciar a quantidade de suor que produzimos.

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Os fatores que definem a intensidade do suor

Entender por que a transpiração varia tanto envolve olhar para diferentes aspectos da nossa biologia e estilo de vida:

Genética

A quantidade e a atividade das glândulas sudoríparas são, em grande parte, determinadas pela hereditariedade. Se seus pais transpiram bastante, há uma chance maior de que você também o faça.

Condicionamento físico

Atletas e pessoas com bom condicionamento físico tendem a suar mais e mais cedo durante o exercício. Isso ocorre porque seus corpos são mais eficientes em regular a temperatura, antecipando o aumento do calor para resfriar o organismo de forma proativa.

Peso corporal

Pessoas com maior massa corporal precisam de mais esforço para se mover e geram mais calor. Além disso, a gordura corporal atua como um isolante térmico, tornando a dissipação de calor mais difícil e exigindo uma produção maior de suor.

Sexo e idade

Homens geralmente transpiram mais do que as mulheres, o que pode estar relacionado a diferenças hormonais e metabólicas. A capacidade de suar também pode diminuir com a idade, à medida que as glândulas sudoríparas se tornam menos responsivas.

Emoções e estresse

Ansiedade, medo e nervosismo ativam o sistema nervoso simpático, que estimula as glândulas sudoríparas, especialmente nas palmas das mãos, solas dos pés e axilas. É o chamado "suor frio".

Alimentação

Alimentos picantes, que contêm substâncias como a capsaicina, podem "enganar" o sistema nervoso, fazendo-o pensar que a temperatura corporal está subindo e, assim, desencadeando a transpiração. Bebidas quentes e cafeína também podem ter um efeito semelhante.

O que é hiperidrose?

Enquanto a variação na transpiração é normal, algumas pessoas experimentam um suor excessivo que vai além da necessidade de termorregulação do corpo. Essa condição é chamada de hiperidrose e pode afetar significativamente a qualidade de vida, causando desconforto social e emocional.

A hiperidrose pode ser classificada em dois tipos:

Primária focal: É a mais comum, geralmente com causa genética. O suor excessivo ocorre em áreas específicas como axilas, mãos, pés e rosto, sem uma doença subjacente.

Secundária generalizada: É causada por uma condição médica (como problemas de tireoide, diabetes, menopausa) ou pelo uso de certos medicamentos. Nesse caso, o suor excessivo tende a ocorrer em todo o corpo.

Quando procurar um médico?

Suar é normal, mas é importante estar atento a alguns sinais. Procure ajuda médica se o suor excessivo:

Começou de forma súbita e sem motivo aparente.

É acompanhado de outros sintomas, como perda de peso, febre, dor no peito ou palpitações.

Interfere em suas atividades diárias e causa constrangimento ou ansiedade.

Ocorre principalmente durante a noite (suores noturnos).

Um dermatologista ou clínico geral pode diagnosticar a causa do suor excessivo e recomendar o tratamento mais adequado, que pode variar desde antitranspirantes clínicos e medicamentos até procedimentos como a aplicação de toxina botulínica e, em casos mais graves, cirurgia.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.