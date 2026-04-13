Criança segura na internet: 7 dicas para proteger seus filhos online

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Manter as crianças seguras na internet tornou-se um dos maiores desafios para pais e responsáveis na era digital. Com o acesso cada vez mais cedo a celulares, tablets e computadores, a exposição a riscos como conteúdos impróprios, cyberbullying e contato com estranhos aumenta. A solução não está em proibir o acesso, mas em orientar e criar um ambiente protegido.

A proteção eficaz combina o uso de ferramentas tecnológicas com uma comunicação aberta e constante. A seguir, apresentamos sete dicas fundamentais para ajudar nessa tarefa e garantir uma navegação mais tranquila para os pequenos.

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1. Diálogo: a base de tudo

Antes de qualquer ferramenta, o diálogo é a principal proteção. Converse abertamente com a criança sobre os perigos da internet, usando uma linguagem adequada para a idade dela. Explique que, assim como no mundo real, existem pessoas e situações perigosas no ambiente online.

Incentive que ela compartilhe qualquer experiência estranha ou desconfortável e deixe claro que pode contar com você sem medo de punição. Crie um canal de confiança para que se sinta segura em pedir ajuda.

2. Use as ferramentas de controle parental

Sistemas operacionais como Android e iOS, além de videogames e serviços de streaming, oferecem funções de controle parental. Esses recursos permitem filtrar conteúdo inadequado, limitar o tempo de uso diário, bloquear compras em aplicativos e monitorar as atividades.

É importante notar, no entanto, que essas ferramentas nativas podem ter limitações, especialmente quando os dispositivos dos pais e dos filhos usam sistemas operacionais diferentes. Por exemplo, o Google Family Link (para Android) não gerencia completamente um iPhone, e vice-versa. Nesses casos, a supervisão direta se torna ainda mais crucial.

3. Ensine sobre privacidade

É fundamental que a criança entenda o valor de suas informações pessoais. Explique que dados como nome completo, endereço, escola e telefone nunca devem ser compartilhados com desconhecidos ou em perfis abertos. Oriente também a não compartilhar fotos ou vídeos sem a sua permissão.

4. Ajude a identificar os perigos

Converse sobre cyberbullying, notícias falsas e a importância de desconfiar de links e mensagens de estranhos. Ensine a criança a não clicar em promoções suspeitas e a não baixar arquivos de fontes desconhecidas, que podem conter vírus e roubar informações.

5. Estabeleça limites de tempo

O excesso de tempo em frente às telas pode prejudicar o desenvolvimento social e a saúde física e mental. Defina horários claros para o uso de dispositivos eletrônicos e incentive a prática de outras atividades, como esportes, leitura e brincadeiras ao ar livre.

6. Dê o exemplo

As crianças observam e replicam o comportamento dos adultos. Se os pais passam o dia todo conectados ao celular, é provável que os filhos sigam o mesmo padrão. Pratique um uso consciente da tecnologia para servir de modelo positivo.

7. Mantenha os dispositivos em áreas comuns

Manter computadores, tablets e videogames em locais de grande circulação da casa, como a sala, facilita o acompanhamento das atividades da criança de forma natural. Essa medida ajuda a inibir o acesso a conteúdos inadequados e permite que você esteja por perto para ajudar caso algo aconteça.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.