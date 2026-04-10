O perigo do mofo nos alimentos: saiba o que salvar e o que descartar

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Encontrar um ponto de mofo em um pão, queijo ou fruta é uma situação comum na cozinha. A primeira reação de muitos é simplesmente cortar a parte visível e aproveitar o resto. No entanto, essa prática pode ser perigosa.

O que vemos na superfície é apenas a "ponta do iceberg", enquanto uma rede de raízes microscópicas, chamadas hifas, pode ter se espalhado profundamente pelo alimento, contaminando-o com toxinas nocivas.

O perigo invisível: as micotoxinas

O verdadeiro risco do mofo não está no fungo em si, mas nas micotoxinas que algumas espécies produzem. Essas substâncias tóxicas podem se difundir por todo o alimento, especialmente em itens macios e com alto teor de umidade.

A ingestão de micotoxinas, como as aflatoxinas (comuns em grãos e nozes), está associada a problemas de saúde que vão desde reações alérgicas, vômitos e diarreia até danos ao fígado e, em casos de exposição crônica, um risco aumentado de câncer.

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É importante ressaltar que cozinhar ou congelar um alimento mofado não elimina as micotoxinas já presentes. Esses processos podem matar o fungo, mas as toxinas permanecem, representando um risco à saúde.

Quais alimentos devem ser descartados imediatamente?

Para alimentos macios e porosos, a regra é clara: descarte tudo. A alta umidade e a textura desses produtos permitem que as hifas e as micotoxinas se espalhem rapidamente e de forma invisível. Jogue fora os seguintes itens se apresentarem qualquer sinal de mofo:

Pães, bolos e produtos de panificação

Queijos macios (como cottage, cream cheese e ricota) e queijos fatiados ou ralados

Iogurtes e cremes

Frutas e vegetais macios (morangos, pêssegos, tomates)

Geleias e compotas

Carnes processadas, como salsichas e frios

Restos de comida cozida

Nozes, leguminosas e grãos

O que pode ser salvo (com muito cuidado)

Alimentos duros e de baixa umidade oferecem maior resistência à penetração do mofo. Nesses casos, é possível salvar o produto, desde que o procedimento seja feito corretamente.

Alimentos que podem ser aproveitados:

Queijos duros e semiduros (parmesão, provolone, suíço)

Salames duros e presunto cru

Frutas e vegetais firmes (cenoura, repolho, pimentão)

Como fazer o corte de segurança:

Para salvar esses alimentos, corte a área afetada com uma margem de segurança generosa. A recomendação é remover pelo menos 2 centímetros ao redor e abaixo da parte visível do mofo. Tenha o cuidado de não tocar a faca na área contaminada para não espalhar os esporos para a parte limpa do alimento. Após o corte, cubra o alimento com um novo plástico ou guarde-o em um recipiente limpo.

Alerta final: evite cheirar o mofo

Um alerta importante: evite cheirar diretamente um alimento mofado, especialmente se você tem alergias ou problemas respiratórios. A inalação concentrada dos esporos pode desencadear reações alérgicas e crises respiratórias em pessoas sensíveis.

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Este artigo foi gerado e editado por inteligências artificiais com o objetivo de fornecer informações precisas e úteis.