Centro de acolhimento

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, reinaugurou o espaço de acolhimento humanizado Canto das Andorinhas, localizado no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. A unidade oferece hospedagem gratuita para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, acompanhados de seus responsáveis legais, que se deslocam de outras cidades para tratamento médico na capital. O espaço conta com 36 quartos e oferece estrutura completa, com quatro refeições diárias, atendimento psicossocial, atividades recreativas, lavanderia, copa equipada, área verde e transporte. A reforma tem como objetivo fortalecer parcerias e ampliar o relacionamento com instituições responsáveis pelo encaminhamento e acompanhamento dos pacientes, além de contribuir para o aumento da taxa de ocupação.

Mais informações: (31) 3048-7463/(31) 3048-7464.

Mater Run/Divulgação

Corrida da Mater Run

A terceira edição da Mater Run traz como novidade a inclusão de uma meia maratona de 21 quilômetros. A largada está prevista para às 7h de , na Praça de Eventos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, ao lado do Mater Dei Contorno. O evento contará ainda com provas de 10km, 5 m, caminhada de 2km e corrida kids. “A cada edição, percebemos o quanto essa iniciativa fortalece a relação com a comunidade e traduz o compromisso com a promoção da saúde em todas as fases da vida”, diz a vice-presidente Comercial e de Marketing da Rede Mater Dei, Renata Salvador Grande. A programação inclui atrações musicais, espaço gastronômico e área dedicada ao público infantil. Todos os participantes receberão medalha, e haverá premiação com troféus para os três primeiros colocados nas provas de 5km, 10km e 21km, nas categorias masculino e feminino. Mais informações: www.sympla.com.br (Mater Run).

Mater Run/Divulgação

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Saúde e inovação

O MV Experience Fórum será realizado nos dias 2 e , no Transamérica Expo, em São Paulo. O evento bienal reúne profissionais da saúde, gestores e especialistas em tecnologia e inovação para discutir tendências e boas práticas na área de saúde digital. Voltado a executivos (C-levels), gestores de tecnologia, médicos, enfermeiros, influenciadores e estudantes, o fórum promove dois dias de experiências imersivas, debates e networking. Na edição mais recente, realizada em 2024, mais de 100 palestrantes abordaram temas como gestão de resultados, inovação tecnológica e perspectivas para o setor. Além do conteúdo técnico, o evento se destaca como espaço para troca de experiências e conexões profissionais. Informações: mvexperienceforum.com.br.