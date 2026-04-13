Adoecimentos emocionais

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No início da pandemia de COVID-19, em 2020, o psicólogo e doutor pela USP, Alexandre Maduenho observou um aumento significativo na procura de adolescentes por atendimento psicológico online, impulsionado pelo contexto de isolamento e incertezas. No ano seguinte, em sua prática clínica, o cenário se agravou: ele tomou conhecimento de 14 tentativas de suicídio envolvendo amigos, namorados ou conhecidos de seus pacientes.
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Diante desse quadro, o autor decidiu transformar reflexões acumuladas ao longo de sua experiência profissional em uma narrativa ficcional. O resultado é o livro “A van: adolescência em fuga”, que acompanha a trajetória de cinco adolescentes - Caio, Marina, Laura, Leo e Tomás que, deslocados em suas realidades, decidem roubar uma van e fugir em busca de um sentido para suas vidas.
A obra aborda temas recorrentes da adolescência, como incertezas em relação ao futuro, conflitos familiares, descobertas afetivas e sexuais, além de questões contemporâneas, como identidade de gênero, influência das redes sociais, sofrimento psíquico intenso, incluindo práticas de automutilação e ideação suicida, e preocupações ambientais.
Os personagens apresentam diferentes vivências: Caio é um adolescente trans que enfrenta dificuldades de aceitação familiar após a morte do pai; Marina mantém uma imagem de perfeição enquanto lida com sentimentos depressivos; Laura carrega marcas de relações afetivas tóxicas e conflitos familiares; Leo é um jovem com afinidade por tecnologia que busca autonomia diante de um ambiente familiar conturbado; e Tomás, esportista e extrovertido, convive com limitações financeiras e tensões domésticas.
Ao longo da narrativa, o grupo encontra, na convivência coletiva, um espaço de acolhimento e construção de vínculos. O romance também propõe uma reflexão sobre o cenário enfrentado pelos jovens na atualidade, marcado por pressões e sensação de perda de sentido. Ao mesmo tempo, destaca a potência da adolescência como fase de transformação, criatividade e questionamento.
SERVIÇO
Livro: A van: adolescência em fuga
Autor: Alexandre Maduenho
Editora: Labrador
Páginas: 304
Preço: R$ 72,90
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Onde encontrar: https://loja.editoralabrador.com.br; Amazon