Assine
overlay
Início Bem viver
EMOÇÃO

"Me senti viva": 10 anos após acidente, paraplégica volta a dar os primeiros passos; vídeo

Mulher paraplégica há 10 anos volta a andar com exoesqueleto e emociona a web

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares
ES
Eduarda Soares
Repórter
10/04/2026 10:04

compartilhe

SIGA
×
Jessica Tawil voltou a ficar de pé 10 anos após o acidente que a deixou paraplégica crédito: Tupi

Dez anos depois de um acidente de carro que a deixou paraplégica aos 17 anos, Jessica Tawil voltou a ficar de pé. O momento foi registrado em vídeo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Faz 10 anos que não fico em pé sobre os meus próprios pés Hoje, me senti viva", disse ela na gravação, enquanto dava os primeiros passos com o auxílio de um exoesqueleto.

Veja imagens:

@jesstawil

I never thought Id get to relive a moment like this again. What started as something terrifying turned out to be the experience of a lifetime. For the first time in ten years, I saw 16-year-old Jess againso much of her still alive within me, yet shaped by everything Ive lived through since. Different, yesbut stronger, softer, and more grateful than ever.

Sunset Lover – Petit Biscuit

A estrutura robótica vestível usa sensores e motores para captar a intenção de movimento do usuário e ajudar a executar ações como levantar e caminhar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desde o acidente, Jessica enfrentou desafios físicos e emocionais intensos, com sessões frequentes de fisioterapia e longa adaptação à cadeira de rodas. Ela afirma que a conquista foi resultado de um trabalho que combinou o equipamento robótico com fortalecimento muscular, treino de equilíbrio e acompanhamento especializado.

Tópicos relacionados:

paraplegica redes-sociais tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay