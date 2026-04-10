"Me senti viva": 10 anos após acidente, paraplégica volta a dar os primeiros passos; vídeo
Dez anos depois de um acidente de carro que a deixou paraplégica aos 17 anos, Jessica Tawil voltou a ficar de pé. O momento foi registrado em vídeo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais.
"Faz 10 anos que não fico em pé sobre os meus próprios pés Hoje, me senti viva", disse ela na gravação, enquanto dava os primeiros passos com o auxílio de um exoesqueleto.
Veja imagens:
@jesstawil
I never thought Id get to relive a moment like this again. What started as something terrifying turned out to be the experience of a lifetime. For the first time in ten years, I saw 16-year-old Jess againso much of her still alive within me, yet shaped by everything Ive lived through since. Different, yesbut stronger, softer, and more grateful than ever.Sunset Lover – Petit Biscuit
A estrutura robótica vestível usa sensores e motores para captar a intenção de movimento do usuário e ajudar a executar ações como levantar e caminhar.
Desde o acidente, Jessica enfrentou desafios físicos e emocionais intensos, com sessões frequentes de fisioterapia e longa adaptação à cadeira de rodas. Ela afirma que a conquista foi resultado de um trabalho que combinou o equipamento robótico com fortalecimento muscular, treino de equilíbrio e acompanhamento especializado.