O que é gordofobia? 5 atitudes que parecem normais, mas não são

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A gordofobia é o preconceito direcionado a pessoas gordas e vai muito além de ofensas diretas ou piadas. Muitas vezes, essa discriminação se esconde em comentários e atitudes do dia a dia, que podem parecer inofensivos ou até mesmo um sinal de preocupação, mas que reforçam estigmas e causam sofrimento.

Esse comportamento se manifesta de forma sutil, em ambientes familiares, no trabalho e em espaços públicos, perpetuando a ideia de que corpos gordos são inadequados, doentes ou menos valiosos. Identificar essas práticas é o primeiro passo para combatê-las e construir uma sociedade mais inclusiva.

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Para ajudar a reconhecer e desconstruir essa forma de preconceito, listamos cinco atitudes comuns que são, na verdade, manifestações de gordofobia.

Atitudes gordofóbicas normalizadas no cotidiano

O "elogio" que foca apenas no rosto

Frases como “você tem um rosto tão bonito” ou “seu rosto é lindo, por que não emagrece?” carregam um preconceito implícito. A mensagem sugere que a beleza da pessoa se restringe a uma parte do corpo, enquanto o restante é invalidado por não seguir um padrão de magreza imposto socialmente. Dar conselhos não solicitados sobre saúde

Presumir que toda pessoa gorda não é saudável e precisa de ajuda para emagrecer é uma atitude invasiva. Oferecer dicas de dietas, exercícios ou tratamentos sem ser perguntado transforma o corpo do outro em um problema a ser resolvido, desconsiderando sua autonomia e saúde. Fiscalizar o prato de comida

Vigiar o prato de alguém e fazer comentários, sejam eles de crítica (“é por isso que você está assim”) ou de incentivo (“que bom que está comendo só salada”), é uma forma de controle. Essa atitude cria uma relação de culpa e vergonha com a comida. Culpar a pessoa pela falta de roupas

Quando uma pessoa gorda não encontra roupas que sirvam, o problema não está em seu corpo, mas na indústria da moda, que falha em atender à diversidade de corpos. Comentários como “se você emagrecesse, acharia mais fácil” transferem uma falha sistêmica para o indivíduo. Ignorar a falta de acessibilidade

Espaços que não acomodam corpos diversos, como catracas apertadas, cadeiras com braços estreitos e poltronas de avião pequenas, são um reflexo da gordofobia estrutural. Normalizar essa exclusão é desconsiderar o direito de pessoas gordas de ocuparem o espaço público com conforto e segurança. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.