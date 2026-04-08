Luís Roberto e a neoplasia cervical: diagnóstico explode nas buscas

O narrador Luís Roberto, de 64 anos, principal voz do futebol na Globo desde a saída de Galvão Bueno em 2022, foi afastado da cobertura da Copa do Mundo de 2026, que acontece de 11 de junho a 19 de julho, após ser diagnosticado com neoplasia cervical. O afastamento visa permitir que ele se dedique integralmente ao tratamento.



O anúncio pegou os fãs de surpresa e fez as buscas pelo termo "neoplasia cervical" dispararem no Google. Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no site, houve um aumento de mais de 1.000 nas buscas pelo termo. Outras palavras relacionadas, como o nome do narrador acompanharam o crescimento.

O que é neoplasia cervical?

A neoplasia, que é o crescimento anormal de células formando um tumor (benigno ou maligno), está localizada na área da cabeça e pescoço, o que pode envolver estruturas sensíveis como a laringe, tireoide, faringe ou até as cordas vocais.

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Estado de saúde e mensagem do narrador

Apesar do susto, o narrador tranquilizou fãs e colegas por meio de uma nota oficial, mostrando otimismo com a recuperação.

"Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado", escreveu.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.