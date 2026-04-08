Como escolher um plano de saúde? 7 dicas para não errar na contratação

Com tantas opções no mercado, escolher um plano de saúde é uma decisão que deve ser analisada com detalhes para garantir um serviço que atenda às suas necessidades. Impactando diretamente o bem-estar e o orçamento familiar, fatores como a rede de hospitais, os prazos de carência e as regras de reajuste são tão importantes quanto o valor da mensalidade.

Para tomar a melhor decisão, é preciso entender o que cada plano oferece na prática. Avaliar a cobertura geográfica, por exemplo, evita o problema de não ter atendimento em uma cidade vizinha durante uma viagem. Da mesma forma, verificar se seus médicos de confiança estão na lista de credenciados pode ser um critério decisivo.

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O que avaliar antes de contratar um plano de saúde

Tipo de cobertura: verifique se o plano cobre o que você precisa. As opções mais comuns são ambulatorial (consultas e exames), hospitalar (internações) e hospitalar com obstetrícia (inclui parto). A modalidade mais completa, conhecida como “plano referência”, combina esses três tipos de atendimento, já a cobertura odontológica é uma segmentação independente, que pode ser contratada à parte ou em conjunto com o plano de saúde. Abrangência geográfica: a cobertura pode ser municipal, estadual ou nacional. Se você viaja com frequência, um plano nacional é mais indicado, enquanto para quem raramente sai de sua região, uma opção local pode ter um custo-benefício melhor. Rede credenciada: analise a lista de hospitais, laboratórios e médicos conveniados. Veja se as unidades estão próximas de sua casa ou trabalho e se os profissionais de sua preferência fazem parte da rede. Períodos de carência: a carência é o tempo que você precisa esperar após a contratação para usar determinados serviços. Prazos para procedimentos mais complexos costumam ser mais longos, como 300 dias para parto a termo e até 24 meses para doenças e lesões preexistentes. Consulte esses períodos no contrato para não ser pego de surpresa. Mecanismos de reajuste: entenda como o valor do plano será corrigido. Existe o tipo anual, baseado na inflação e nos custos médicos, e o por faixa etária, que ocorre quando o beneficiário muda de idade. Opções de acomodação: em caso de internação, você pode ficar em enfermaria (quarto coletivo) ou apartamento (quarto individual). A escolha impacta diretamente o valor da mensalidade e o nível de privacidade durante o tratamento. Modalidade de contratação: os planos podem ser individuais, familiares, coletivos por adesão (vinculados a sindicatos ou associações) ou empresariais. As regras de reajuste e carência podem variar bastante entre essas modalidades.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata