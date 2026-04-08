No Brasil, CEP ainda define as chances de cura do câncer infantojuvenil
Dados do INCA revelam abismo entre regiões, com Sul e Sudeste se aproximando de 75% de sobrevida, enquanto no Norte o índice não ultrapassa os 50%
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No Dia Mundial de Combate ao Câncer (08/04), os dados da Estimativa 2026 do Instituto Nacional de Câncer (INCA) trazem um alerta contundente: o Brasil deverá registrar 7.560 novos casos de câncer em crianças e adolescentes por ano entre 2026 e 2028. Desse total, aproximadamente 3.960 casos ocorrerão em meninos (52,4%) e 3.600 em meninas (47,6%), representando um risco médio de 134,81 casos por milhão de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos.
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Embora represente cerca de 3% de todos os diagnósticos oncológicos em todo o mundo, o câncer infantojuvenil segue sendo a principal causa de morte por doença não acidental nessa faixa etária. E, segundo os dados do INCA, as chances de sobrevivência por aqui ainda dependem fortemente da região onde a criança nasce.
“Essa diferença é inaceitável e reflete desigualdades que vão muito além do acesso geográfico. Enquanto em países desenvolvidos (Europa Ocidental, Canadá, EUA) as chances de cura superam 80%, temos regiões do Brasil onde metade das crianças com câncer não sobrevive. É um problema que exige urgência política e social”, afirma o oncopediatra Sidnei Epelman, diretor do Serviço de Oncologia Pediátrica do Santa Marcelina Saúde, e fundador e presidente da TUCCA (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer).
Mapa do risco expõe falhas no diagnóstico
Pela primeira vez, a estimativa do INCA apresenta com maior detalhe a distribuição espacial da incidência do câncer infantojuvenil no país, a partir do Projeto OncoBrasil. O levantamento mostra variações importantes entre estados, associadas principalmente à capacidade diagnóstica, à organização da rede de atenção oncológica pediátrica e à qualidade da informação.
Estados do Sul, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de Pernambuco, Paraíba e São Paulo, aparecem com taxas mais elevadas, um indicativo de maior capacidade de identificar e registrar casos, enquanto outras regiões ainda convivem com subdiagnóstico.
Para Epelman, a diferença não está apenas na medicina disponível, mas em atrasos no diagnóstico, dificuldade de acesso a centros especializados, falta de exames moleculares e menor oferta de terapias modernas no sistema público. “Hoje já temos tecnologia para tratar pacientes e garantir níveis de resposta positiva idênticos aos padrões internacionais. O problema é que isso ainda não chega a todos. No Brasil, o CEP continua sendo um fator determinante para a sobrevivência”, afirma o especialista.
A percepção do oncopediatra é reforçada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que grande parte das mortes por câncer infantil em países de renda média poderia ser evitada apenas com diagnóstico oportuno e tratamento adequado.
Segundo o INCA, essas diferenças não significam necessariamente mais câncer nessas regiões, mas sim maior capacidade de detectar e registrar os casos, evidenciando que parte do Brasil ainda convive com subdiagnóstico:
- O Sul tem as maiores taxas estimadas (173,35 por milhão)
- Seguido pelas regiões Sudeste (145,11 por 1 milhão), Nordeste (26,53 por 1 milhão) e Centro-Oeste (118,54 por 1 milhão)
- O Norte tem a menor taxa (96,88 por 1 milhão)
- Na região Sul, o Paraná se destaca com 560 novos casos estimados e, no Sudeste, São Paulo estima 1.730 diagnósticos.
“Ter diagnóstico precoce é fundamental, mas é essencial lembrar que não basta diagnosticar cedo se a criança não tem acesso rápido a um centro capaz de fazer exames histológicos, moleculares, genéticos, de imagem e oferecer tratamento completo. Sem isso, a chance de cura também despenca”, pondera Epelman.
Tumores mais comuns e sinais de alerta
Na infância, predominam as leucemias e os tumores do sistema nervoso central, seguidos por linfomas, sarcomas de partes moles, neuroblastoma e retinoblastoma. Entre adolescentes, ganham peso os linfomas de Hodgkin e não Hodgkin, tumores de células germinativas e carcinomas.
Os sintomas iniciais costumam ser inespecíficos, o que dificulta o reconhecimento precoce:
- Palidez, cansaço extremo, hematomas e sangramentos podem indicar leucemia
- Ínguas persistentes acima de 3 cm (pescoço, virilha ou região supraclavicular) acendem alerta para linfomas
- Dores de cabeça frequentes associadas a vômitos e alterações neurológicas podem sinalizar tumores cerebrais
“O câncer em crianças e adolescentes é completamente diferente daqueles em adultos. São tumores embrionários, de crescimento muito rápido, mas que, quando tratados adequadamente e no tempo certo, têm altíssimas chances de cura. O problema é que nem todas as crianças brasileiras têm acesso ao que é necessário”, explica Epelman.
Avanços científicos contrastam com gargalos de acesso
Nas últimas décadas, a oncologia pediátrica avançou de forma significativa. Imunoterapia, anticorpos monoclonais, terapias-alvo e CAR-T para tumores hematológicos já permitem índices de cura próximos de 80% em centros de excelência.
“Hoje conseguimos personalizar tratamentos com base no perfil genético do tumor, usando drogas mais eficazes e menos tóxicas. Quando aplicamos isso ao paciente certo, no momento certo, os resultados são excelentes”, afirma o fundador e presidente da TUCCA.
O desafio é garantir que essas inovações cheguem a todo o país. “A medicina de precisão ainda é privilégio de poucos. No SUS, faltam incorporação tecnológica, pesquisa clínica pediátrica e financiamento adequado. Crianças não podem depender do CEP para sobreviver”, reforça.
Outro entrave é o baixo interesse em estudos focados em tumores pediátricos, já que crianças representam pequena parcela dos pacientes oncológicos. “São doenças raras do ponto de vista geral da saúde e apenas uma pequena parcela dos pacientes oncológicos são crianças ou adolescentes. Por isso, o poder público precisa assumir protagonismo, incentivando mais ensaios clínicos no Brasil e atraindo interesse da indústria farmacêutica. Sem isso, continuaremos atrasados”, conclui Sidnei Epelman.
O que precisa mudar para o Brasil chegar a 80% de cura
- Diagnóstico mais rápido
Capacitação da atenção primária para reconhecer sinais precoces e encaminhar imediatamente para centros especializados.
- Rede oncológica pediátrica integrada
Menos fragmentação entre estados e garantia de vagas reguladas em hospitais habilitados.
- Acesso a exames modernos
Ampliação de testes moleculares, genéticos e de imagem no SUS.
- Incorporação de novas terapias
Imunoterapia, terapias-alvo e CAR-T ainda chegam lentamente ao sistema público.
- Mais pesquisa clínica pediátrica
Incentivos governamentais para atrair ensaios clínicos e acelerar a chegada de novas drogas.
DADOS OFICIAIS DO INCA 2026–2028 | Câncer infanto-juvenil (0 a 19 anos)
Estimativa de novos casos anuais:
7.560 casos por ano no Brasil
– Meninos: 3.960 (52,4%)
– Meninas: 3.600 (47,6%)
– Risco médio nacional: 134,81 casos por milhão
(exceto pele não melanoma)
Tipos mais incidentes na infância:
- Leucemias
- Tumores do sistema nervoso central
- Linfomas
- Sarcomas de partes moles
- Neuroblastoma
- Retinoblastoma
Entre adolescentes, ganham peso:
- Linfomas de Hodgkin e não Hodgkin
- Tumores de células germinativas
- Carcinomas
(O INCA não divulga percentuais fechados por topografia para o grupo infanto-juvenil, apenas ranking por frequência.)
Diferenças regionais (taxas por 1 milhão – Projeto OncoBrasil / INCA):
Estados com maiores taxas:
- Paraná – 183,59
- Pernambuco – 172,36
- Rio Grande do Sul – ~168,1
- Santa Catarina – ~164,9
- Paraíba – 159,61
- São Paulo – 153,14
Faixas nacionais de incidência:
- 148,39 – 183,59 (mais alta)
- 123,18 – 148,38
- 108,73 – 123,17
- 63,50 – 108,72
Segundo o Instituto Nacional de Câncer, essas variações refletem principalmente:
- capacidade de diagnóstico
- organização da rede de atenção oncológica pediátrica
- qualidade da informação
- subdiagnóstico em parte do país, especialmente nas regiões Norte e Norte/Nordeste.
Panorama comparativo / sobrevida:
- Média nacional de cura: ~64%
- Sul e Sudeste: até 70%–75%
- Norte: não ultrapassa 50%
- Em países desenvolvidos, a sobrevida supera 80%.
Sobre a TUCCA
Fundada em 1998 pelo oncologista pediátrico Sidnei Epelman e pela psicanalista Claudia Epelman (in memoriam), a TUCCA (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer) é uma organização sem fins lucrativos que desenvolveu um modelo pioneiro de parceria público-privada na oncologia pediátrica que atende pacientes do Brasil e da América Latina.
Em parceria com o Santa Marcelina Saúde - hospital de alta complexidade na Zona Leste de São Paulo -, mantém o primeiro e único serviço dedicado ao tratamento do câncer infantojuvenil da região, oferecendo tratamento integral baseado em diagnóstico rápido e preciso, terapias de ponta, equipe altamente qualificada e medicamentos de alto custo. Todo o tratamento é gratuito, viabilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) complementado com doações que garantem acesso a atendimento multidisciplinar de excelência e a toda a assistência necessária ao longo do tratamento.
A estrutura abrange desde o atendimento ambulatorial, para infusões e consultas, até toda a infraestrutura de internação, garantindo suporte completo a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A assistência vai além do cuidado médico e inclui suporte social e emocional por meio de uma equipe multidisciplinar que acompanha os pacientes e suas famílias durante toda a jornada.
Entre os diferenciais estão o Centro de Atenção Integrada à Criança com Retinoblastoma, referência nacional no tratamento da doença, um Laboratório de Patologia Molecular (o primeiro para pacientes SUS em São Paulo, que beneficia pessoas de todo o Brasil e da América Latina desde 2018), o primeiro hospice pediátrico do país, inaugurado em 2013, e transporte gratuito para eliminar barreiras de acesso ao tratamento. Esse olhar humanizado tem resultado em índices de cura de 80%, taxa comparável à dos principais centros de referência em oncopediatria da Europa e dos Estados Unidos. Nesse contexto, a TUCCA | Santa Marcelina Saúde é a primeira organização da América Latina a integrar o programa global de câncer pediátrico do Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), fortalecendo o intercâmbio de conhecimento, protocolos e inovação.
Ao longo de mais de 25 anos, a parceria com o Santa Marcelina Saúde já beneficiou aproximadamente 6 mil crianças e jovens, provando que é possível democratizar a excelência oncológica quando há sinergia entre capacidade instalada e investimento estratégico por meio da filantropia. Toda essa estrutura é integralmente mantida por doações, patrocínios e eventos beneficentes, reforçando o compromisso da TUCCA com a saúde, a vida e a dignidade de seus pacientes.
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Para apoiar ou saber mais: www.tucca.org.br