AUTISMO
Quadrinista mineira lança HQ autobiográfica sobre espectro autista em BH
Tarde de autógrafos do livro "João pé-de-feijão" acontece no dia 18 de abril, a partir das 16h, na Leitura Pátio Savassi
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07/04/2026 08:06 - atualizado em 07/04/2026 09:31
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No dia 18 de abril (sábado), a partir das 16h, a quadrinista e ilustradora coreano-brasileira Ing Lee lança a HQ ''João pé-de-feijão'', em Belo Horizonte, sua cidade natal. Na obra autobiográfica, publicada pela VR Editora, ela revisita memórias do cotidiano familiar para contar a história do crescimento do irmão caçula, João, uma criança no espectro autista.
Entre episódios de humor espontâneo, descobertas e desafios, a narrativa acompanha o desenvolvimento do menino e mostra como a família aprendeu, pouco a pouco, a compreendê-lo para além de expectativas e rótulos.
Reconhecida por seu traço expressivo e sensível, a autora constrói na história em quadrinhos um relato marcado pelo olhar fraterno e pela observação das pequenas situações que marcam a convivência entre irmãos. Surda oralizada, a artista também traz para a obra sua própria experiência como pessoa com deficiência, ampliando a narrativa com uma perspectiva empática sobre diversidade e convivência.
Agora, Ing Lee retorna à cidade onde nasceu para o evento, que acontece na Leitura Pátio Savassi. Durante a tarde de autógrafos, os leitores poderão conversar e tirar fotos com a autora, autografar exemplares e até mesmo conhecer João, protagonista da narrativa, que também vai marcar presença.
Serviço
Lançamento do livro "João pé-de-feijão"
Quando: 18/4 (sábado), a partir das 16h
Onde: Livraria Leitura - Pátio Savassi
Endereço: Avenida do Contorno, 6061 - Lojas 235/236 - São Pedro, Belo Horizonte
Quanto: Entrada gratuita
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