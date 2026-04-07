Quadrinista mineira lança HQ autobiográfica sobre espectro autista em BH

No dia ( ), a partir das 16h, a quadrinista e ilustradora coreano-brasileira Ing Lee lança a HQ ''João pé-de-feijão'', em Belo Horizonte, sua cidade . Na obra autobiográfica, publicada pela VR Editora, ela revisita memórias do cotidiano familiar para contar a história do crescimento do irmão caçula, João, uma criança no espectro autista

Entre episódios de humor espontâneo, descobertas e desafios, a narrativa acompanha o desenvolvimento do menino e mostra como a família aprendeu, pouco a pouco, a compreendê-lo para além de expectativas e rótulos.

Surda oralizada, a artista também traz para a obra sua própria experiência como pessoa com deficiência, ampliando a narrativa com uma perspectiva empática sobre diversidade e convivência. Reconhecida por seu traço expressivo e sensível, a autora constrói na história em quadrinhos um relato marcado pelo olhar fraterno e pela observação das pequenas situações que marcam a convivência entre irmãos., a artista também traz para a obra sua própria experiência como, ampliando a narrativa com uma perspectiva empática sobre diversidade e convivência.





Agora, Ing Lee retorna à cidade onde nasceu para o evento, que acontece na Leitura Pátio Savassi. Durante a tarde de autógrafos, os leitores poderão conversar e tirar fotos com a autora, autografar exemplares e até mesmo conhecer João, protagonista da narrativa, que também vai marcar presença.





Serviço

Lançamento do livro "João pé-de-feijão"

Quando: 18/4 ( ), a partir das 16h

Onde: Livraria Leitura - Pátio Savassi

Endereço: Avenida do Contorno, 6061 - Lojas 235/236 - São Pedro, Belo Horizonte

Quanto: Entrada gratuita



