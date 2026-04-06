O perigo no copo: como o álcool afeta a sua capacidade de dirigir?

O recente caso do motorista que admitiu ter bebido antes de atropelar e matar crianças em São Paulo reacendeu um alerta nacional. A justificativa de ter "confundido os pedais" vai além de um simples erro e expõe os efeitos neurológicos que mesmo pequenas doses de álcool podem causar no organismo de um condutor.

Contrariando a crença de que apenas a embriaguez severa é perigosa, a ciência demonstra que a primeira dose já inicia um processo de deterioração das habilidades essenciais para dirigir. A substância age diretamente no sistema nervoso central, diminuindo a velocidade de comunicação entre os neurônios e retardando funções vitais.

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Essa lentidão cerebral se manifesta de forma prática e quase imediata ao volante. A capacidade de reagir a imprevistos, como frear bruscamente ou desviar de um obstáculo, fica seriamente comprometida. O tempo que o cérebro leva para processar uma informação visual e enviar o comando para os pés e mãos aumenta significativamente.

O próprio Ministério da Saúde alerta para os riscos. “A combinação álcool e direção, além de ser crime previsto em lei, pode resultar em graves acidentes de trânsito”, avisa o órgão.

Como o álcool afeta a direção

A condução segura depende de uma complexa sincronia entre visão, cognição e coordenação motora. O álcool ataca todos esses pilares simultaneamente. A visão, por exemplo, é uma das primeiras a sofrer. Ocorre a redução da visão periférica, conhecida como "visão em túnel", que impede o motorista de perceber movimentos nas laterais da via.

Além disso, a capacidade de focar e de adaptar a visão a diferentes níveis de luminosidade, como os faróis de outros carros à noite, diminui. A percepção de profundidade também é afetada, tornando difícil julgar a distância e a velocidade de outros veículos, pedestres ou obstáculos.

Talvez o efeito mais perigoso seja a perda da capacidade de julgamento. O álcool afeta o córtex pré-frontal, área do cérebro responsável pela tomada de decisões racionais e pelo controle de impulsos. Isso gera uma falsa sensação de confiança, levando o motorista a subestimar riscos, dirigir em maior velocidade e realizar manobras imprudentes.

Não existe dose segura

A ideia de que "só um copo" não faz mal é um mito perigoso. A legislação brasileira de trânsito é extremamente restritiva quanto ao consumo de álcool, justamente porque não há um nível seguro para o consumo de álcool antes de dirigir. Os efeitos variam conforme o metabolismo, peso e gênero da pessoa, mas o comprometimento começa cedo.

Atenção e concentração: A habilidade de manter o foco na via e em múltiplos elementos do trânsito é uma das primeiras a ser prejudicada.

Coordenação motora: Movimentos finos, como girar o volante com precisão ou trocar de marcha, tornam-se menos eficientes.

Tomada de decisão: A confusão entre os pedais de freio e acelerador é um exemplo extremo de como o cérebro, sob efeito do álcool, pode falhar em executar comandos básicos e automáticos.

É fundamental entender que não existem métodos para acelerar a eliminação do álcool do sangue. Café forte, banho frio ou outros truques populares não restauram as funções neurológicas necessárias para uma condução segura. A única solução é esperar o tempo necessário para o corpo metabolizar completamente a substância.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.