Acorda com dor de cabeça? Veja o que seu corpo pode estar sinalizando

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Acordar com a cabeça latejando é uma experiência frustrante que pode comprometer todo o seu dia. Embora uma dor de cabeça matinal ocasional possa não ser motivo de alarme, sua recorrência pode ser um sinal de que algo no seu corpo ou na sua rotina precisa de atenção. Desde hábitos de sono até condições médicas subjacentes, diversas causas podem estar por trás desse incômodo.

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Principais causas da dor de cabeça ao acordar

Bruxismo

O ato de ranger ou apertar os dentes durante o sono, conhecido como bruxismo, gera uma tensão significativa nos músculos da mandíbula, rosto e pescoço. Essa contração muscular prolongada frequentemente resulta em dores de cabeça tensionais que são sentidas logo ao despertar.

Apneia do sono

A apneia do sono é um distúrbio em que a respiração para e recomeça repetidamente durante a noite. Essas pausas reduzem os níveis de oxigênio no sangue e aumentam a pressão arterial, fatores que podem desencadear dores de cabeça matinais, muitas vezes descritas como uma sensação de pressão em ambos os lados da cabeça.

Desidratação

Não beber água suficiente ao longo do dia é uma das causas mais comuns de dores de cabeça. Durante a noite, o corpo continua a perder líquidos pela respiração e transpiração. A falta de água adequada no organismo pode afetar a circulação sanguínea e o equilíbrio de eletrólitos, desencadeando receptores de dor.

Postura e travesseiro inadequados

Dormir em uma posição que força o pescoço ou usar um travesseiro que não oferece o suporte correto pode causar tensão nos músculos cervicais. Essa tensão muscular é um gatilho direto para dores de cabeça, especialmente na região da nuca e na base do crânio.

Estresse e ansiedade

O estresse crônico e a ansiedade podem manter o corpo em um estado de alerta constante, tensionando os músculos e perturbando o sono. Essa combinação é um terreno fértil para o surgimento de dores de cabeça tensionais pela manhã.

Mudanças hormonais

Em mulheres, as flutuações hormonais relacionadas ao ciclo menstrual, gravidez ou menopausa também podem ser responsáveis por dores de cabeça matinais. A queda nos níveis de estrogênio é um gatilho conhecido para enxaquecas.

Quando a dor de cabeça ao acordar merece atenção?

Embora a maioria das dores de cabeça matinais seja benigna, é importante procurar um médico se elas se tornarem frequentes, intensas ou mudarem de padrão. Fique atento se as dores ocorrem diariamente por mais de uma semana ou se vêm acompanhadas de outros sintomas, como:

Febre e rigidez no pescoço;

Alterações na visão ou fala;

Fraqueza ou dormência em um lado do corpo;

Confusão mental;

Dor de cabeça súbita e excruciante.

Identificar a causa é o primeiro passo para encontrar alívio. Observar seus hábitos, melhorar a higiene do sono e, se necessário, buscar orientação profissional pode fazer toda a diferença para começar o dia com mais bem-estar e sem dor.

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