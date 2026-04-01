Como salvar sua filha de um parceiro abusivo sem causar afastamento

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Casos recentes de feminicídio em Minas Gerais acendem um alerta urgente sobre relacionamentos abusivos na juventude. As tragédias expõem a importância de pais e responsáveis estarem atentos a sinais que podem indicar uma dinâmica perigosa e silenciosa, muitas vezes mascarada como um simples romance intenso.

As mudanças de comportamento podem ser sutis e, por vezes, confundidas com as oscilações de humor comuns da idade. No entanto, a combinação de certos fatores revela um padrão de controle e violência que não deve ser ignorado. Identificar esses sinais é o primeiro passo para oferecer ajuda e quebrar o ciclo.

Leia Mais

Sinais de alerta em um relacionamento adolescente

Isolamento social

O jovem se afasta de amigos próximos e familiares, seja por vontade própria ou por pressão do parceiro. A convivência passa a ser quase exclusiva com a pessoa com quem se relaciona, o que enfraquece sua rede de apoio.

Mudanças de humor e personalidade

Fique atento a uma tristeza constante, ansiedade, medo ou irritabilidade que não existiam antes. A perda de interesse em hobbies e atividades que antes eram fonte de alegria também é um forte indicativo de que algo está errado.

Controle excessivo

O parceiro monitora as redes sociais, exige senhas, controla as roupas e com quem o adolescente pode conversar. Essa vigilância é frequentemente justificada como "cuidado" ou "ciúme normal".

Queda no rendimento escolar

A dificuldade de concentração e o desinteresse pelos estudos podem ser reflexo do estresse emocional causado por um relacionamento tóxico. Notas baixas e faltas frequentes são sinais claros.

Ciúme e possessividade

Crises de ciúme desproporcionais por motivos banais, como uma conversa com um colega ou uma curtida em uma foto, demonstram um sentimento de posse sobre o outro, e não de afeto.

Desculpas para ferimentos

Marcas no corpo, como hematomas ou arranhões, acompanhadas de explicações vagas ou pouco convincentes, exigem atenção imediata. A violência física pode escalar rapidamente em um relacionamento abusivo.

Medo constante da reação do parceiro

O adolescente parece ansioso para responder mensagens rapidamente ou demonstra pavor de contrariar a outra pessoa. Esse comportamento revela uma dinâmica de poder baseada na intimidação.

Como pais e responsáveis podem ajudar

Abordar o tema requer sensibilidade para não afastar o jovem. A primeira medida é criar um ambiente seguro para o diálogo, sem julgamentos. Demonstre preocupação com o bem-estar do filho ou filha, focando em como ele ou ela está se sentindo na relação.

Evite criticar diretamente o parceiro, pois isso pode gerar uma reação defensiva. Em vez disso, questione os comportamentos. Frases como "percebi que você não sai mais com seus amigos" ou "você parece mais triste ultimamente" abrem espaço para a conversa.

Pais e responsáveis devem estar atentos a sinais de alerta e oferecer suporte para jovens em relacionamentos abusivos. Liudmila Chernetska de Getty Images

Reforce que a culpa nunca é da vítima e ofereça ajuda prática, como procurar apoio psicológico ou conversar com a coordenação da escola. O importante é mostrar que o adolescente não está sozinho e que existe uma rede de apoio pronta para acolhê-lo.

Se você ou alguém que conhece está em uma situação de risco, não hesite em procurar ajuda. Ligue para a Polícia Militar (190) em casos de emergência ou para a Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) para denúncias, orientação e apoio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.