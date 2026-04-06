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Gatilhos inflamatórios

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
06/04/2026 02:00

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William Rutzen propõe estratégias para reduzir gatilhos que levam à inflamação crônica
William Rutzen propõe estratégias para reduzir gatilhos que levam à inflamação crônica crédito: Editora Actual/Divulgação

As doenças autoimunes afetam um número crescente de pessoas em todo o mundo. Diversos fatores contribuem para o desenvolvimento dessas doenças, entre eles predisposição genética, fatores ambientais e estilo de vida. É nesse último ponto que o clínico, intensivista e pós-graduado em nutrologia William Rutzen acredita que todo paciente pode intervir por meio da informação.

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Com o objetivo de fornecer informações de modo organizado e prático, ele escreveu o livro “Desinflamar para viver melhor - A ciência e a prática para vencer a inflamação crônica e controlar a sua doença autoimune”, publicado pela Editora Actual. Diagnosticado com uma doença autoimune caracterizada pela inflamação das articulações, o autor traz seu relato de transformação para mostrar que a adoção de hábitos mais saudáveis pode contribuir para amenizar os sintomas e controlar a progressão desse tipo de doença, melhorando a qualidade de vida dos pacientes que decidem mudar hábitos.

Para compreender o papel do estilo de vida, é necessário entender a relação entre doenças autoimunes e inflamação crônica. Segundo William, a inflamação é um mecanismo essencial de defesa do organismo. “Diante de uma ameaça externa, como vírus, bactérias ou ferimentos, o sistema imunológico desencadeia uma resposta inflamatória para neutralizar o agente agressor”, explica. Mas, no caso das doenças autoimunes, ocorre um descontrole desse processo. A resposta inflamatória se perpetua e passa a ser direcionada contra estruturas do próprio corpo, podendo levar à destruição de tecidos e à perda de função.

Segundo o clínico, o controle da doença passa, em grande parte, pela identificação e redução desses gatilhos no cotidiano. Entre os principais vilões estão ocorrências comuns da vida moderna, como o excesso de peso, uma alimentação nutricionalmente inadequada, um sono de baixa qualidade, a falta de massa muscular e o sedentarismo, bem como o estresse psicológico crônico. Por isso, pequenas mudanças nesses pilares, como afirma o especialista, podem reduzir a atividade inflamatória do organismo e contribuir para o controle dos sintomas.

Reprodução

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Livro: Desinflamar para viver melhor
Autor: William Rutzen
Editora: Actual
Páginas: 220
Preço: R$ 74,90
Onde encontrar: Amazon

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