Saúde e bem-estar em BH

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O Dia Mundial da Saúde, nesta terça-feira (7/4), foi instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para estimular ações de cuidado e conscientização sobre saúde e bem-estar. Para celebrar a data, o Sistema Fecomércio MG realiza a 3ª edição do evento gratuito, no próximo domingo (12/4), das 9h às 14h, na Praça Geralda Damata Pimentel (Praça da Pampulha). Neste ano, o destaque será a saúde mental. A proposta é aproximar a comunidade de um tema essencial para o cuidado integral, físico, emocional e social, além de proporcionar um dia dedicado ao bem-estar, às experiências e ao conhecimento. Entre as atrações, estão a palestra de Ana Beatriz Barbosa (foto), que discutirá “Ansiedade e depressão: epidemias da vida moderna”, e um bate-papo com o influenciador Gustavo Tubarão. O público também poderá participar de atividades de saúde, como auriculoterapia, ventosaterapia e aulas coletivas; vivências de lazer, assistir à apresentação da Trupe Balão Mágico e aproveitar o show de Xande de Pilares.

AMZ/Divulgação



Os pets no outono

A queda gradual das temperaturas no outono, a maior variação térmica entre dia e noite e o ar mais seco criam um cenário que exige atenção dos tutores para prevenir problemas de saúde em cães, gatos e em animais não convencionais. Segundo a médica-veterinária Morgana Prado, especialista em pets não convencionais do Hospital Veterinário Taquaral (HVT), a estação favorece o surgimento ou agravamento de algumas doenças. “O clima mais seco pode provocar ressecamento da pele e das mucosas, enquanto a variação de temperatura aumenta o risco de problemas respiratórios, principalmente em animais idosos ou com doenças pré-existentes”, explica. Por isso, independentemente da espécie, a observação diária continua sendo uma das principais ferramentas de cuidado. Alterações de comportamento, perda de apetite, dificuldade respiratória, vômitos, letargia ou mudanças repentinas na rotina do animal devem motivar avaliação veterinária.

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Sobre Raras/Divulgação



Doenças raras

Estima-se que existam entre 6 mil e 8 mil doenças raras no mundo, afetando cerca de 13 milhões de brasileiros. Ainda assim, a desinformação e a fragmentação do conhecimento seguem como barreiras ao cuidado adequado. É nesse contexto que surge a plataforma Sobre Raras, uma parceria do Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social (Ipads) e AstraZeneca, como um espaço de informação, educação e apoio, tanto para profissionais de saúde quanto para pacientes, familiares e cuidadores. A plataforma disponibiliza conteúdos aprofundados sobre seis doenças raras, apresentadas de forma didática e acessível: hemoglobinúria paroxística Noturna, hipofosfatasia, miastenia gravis, neurofibromatose Tipo 1, doença do espectro da neuromielite óptica e síndrome hemolítico-urêmica atípica. A iniciativa extrapola o calendário do Fevereiro Roxo, mês de conscientização sobre doenças raras, refletindo a realidade de quem vive com essas condições ao longo de todo o ano. Mais informações: sobreraras.org.br/.