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Colágeno no prato: os alimentos que combatem a flacidez do rosto

Uma pele firme também depende do que você come; nutricionista lista os ingredientes ricos em colágeno e vitaminas essenciais para a saúde da pele

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
01/04/2026 11:47

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Colágeno no prato: os alimentos que combatem a flacidez do rosto
A nutrição desempenha um papel fundamental na manutenção da firmeza e juventude da pele, com resultados visíveis no rosto. crédito: Pexels

Manter a pele do rosto firme e com aparência jovem vai além dos cremes e procedimentos estéticos. O segredo pode estar no seu prato, já que a produção de colágeno, proteína essencial para a elasticidade e sustentação da pele, diminui naturalmente com o passar dos anos. Uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes específicos ajuda o corpo a combater a flacidez de dentro para fora.

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A estratégia nutricional para uma pele saudável se baseia em fornecer ao organismo a matéria-prima necessária para sintetizar essa proteína vital. Isso significa consumir alimentos que não apenas contêm os blocos de construção do colágeno, mas também vitaminas e minerais que participam do processo, como a vitamina C e o zinco. Sem esses cofatores, o corpo não consegue produzir colágeno de forma eficiente.

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Para obter resultados visíveis, a consistência é fundamental. Integrar os alimentos a seguir à rotina diária, combinada com uma boa hidratação e o uso de protetor solar, potencializa os efeitos e protege a estrutura da pele contra os danos do dia a dia.

Alimentos que estimulam a produção de colágeno

  • Carnes e ovos: fontes de proteínas de alto valor biológico, fornecem aminoácidos importantes, como a glicina e a prolina, que são os blocos de construção do colágeno no organismo. Incluir frango, carne bovina magra e ovos nas refeições garante a matéria-prima para uma pele mais firme.

  • Frutas cítricas: laranja, limão, acerola e kiwi são ricas em vitamina C. Este nutriente é indispensável na síntese de colágeno, atuando como um catalisador no processo que une os aminoácidos para formar as fibras de sustentação da pele.

  • Peixes como salmão e sardinha: além de serem boas fontes de proteína, são ricos em ômega 3. Esse ácido graxo possui uma potente ação anti-inflamatória, que ajuda a proteger as células da pele contra danos e a manter a membrana celular saudável e hidratada.

  • Frutas vermelhas: morango, amora e framboesa contêm antioxidantes, como os flavonoides, que combatem os radicais livres. Essas moléculas instáveis aceleram o envelhecimento e degradam o colágeno existente.

  • Sementes de abóbora e linhaça: esses alimentos são excelentes fontes de zinco, um mineral que atua como cofator em diversas reações enzimáticas, incluindo a produção de colágeno. Ele também auxilia na renovação celular e na cicatrização.

  • Vegetais verde-escuros: brócolis, couve e espinafre são ricos em vitamina C e fornecem diversos antioxidantes que auxiliam na proteção das fibras de colágeno contra os danos dos radicais livres.

É importante ressaltar que, antes de realizar mudanças significativas na dieta ou iniciar o uso de suplementos, é recomendável consultar um nutricionista ou médico para receber orientações personalizadas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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