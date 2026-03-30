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PERIGO SILENCIOSO

Vício em aposta on-line: como identificar os sinais e onde buscar ajuda

O caso do 'Jogo do Tigrinho' é um alerta; saiba reconhecer os sintomas da dependência em jogos de azar e conheça grupos de apoio gratuitos

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
30/03/2026 13:32 - atualizado em 30/03/2026 13:33

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Vício em aposta online: como identificar os sinais e onde buscar ajuda
O acesso fácil e contínuo a plataformas de apostas esportivas online, via celular e computador, intensifica os riscos de dependência crédito: Hirurg de Getty Images Signature

A facilidade de acesso a jogos pelo celular, disponível 24 horas por dia, transformou o que para muitos é entretenimento em um grave problema de saúde pública e social, com consequências devastadoras para famílias inteiras.

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Diferentemente de outros vícios, a compulsão por jogos de azar on-line pode ser silenciosa por um longo período. O jogador muitas vezes esconde o comportamento, e os sinais só se tornam evidentes quando a situação financeira ou emocional já está gravemente comprometida. A ilusão de ganhos fáceis e a busca por recuperar o dinheiro perdido criam um ciclo vicioso difícil de quebrar sem ajuda especializada.

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Como identificar os sinais do vício

Reconhecer a dependência é o primeiro passo para buscar tratamento. Alguns comportamentos são característicos e servem como importante sinal de alerta tanto para o jogador quanto para seus familiares e amigos. Fique atento se a pessoa:

  • Passa a maior parte do tempo pensando em apostas ou planejando a próxima jogada.

  • Precisa apostar quantias cada vez maiores para sentir a mesma emoção.

  • Fica irritada, ansiosa ou inquieta ao tentar reduzir ou parar de jogar.

  • Mente para esconder o tempo e o dinheiro que gasta com os jogos.

  • Aposta para tentar recuperar o dinheiro que já perdeu.

  • Coloca em risco relacionamentos importantes, o emprego ou oportunidades de estudo por causa do jogo.

  • Pede dinheiro emprestado a outras pessoas para aliviar uma situação financeira desesperadora causada pelas apostas.

Onde buscar ajuda gratuita

A dependência em jogos de azar é uma doença e exige tratamento. Felizmente, existem caminhos gratuitos e acessíveis para quem precisa de apoio para se recuperar. As principais redes de suporte no Brasil oferecem acolhimento e acompanhamento profissional sem custo.

Jogadores Anônimos (JA): inspirado no modelo dos Alcoólicos Anônimos, o grupo promove reuniões presenciais e on-line em que os membros compartilham experiências e se apoiam mutuamente. O anonimato é garantido, e o único requisito para participar é o desejo de parar de jogar.

Centros de Atenção Psicossocial (Caps): são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) especializadas em saúde mental, incluindo o tratamento de vícios. Oferecem atendimento com psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais. Para encontrar a unidade mais próxima, basta consultar o site da prefeitura de sua cidade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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