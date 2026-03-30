Nível de chatice

O livro “Não seja chato", do comunicador Fernando Vítolo, apresenta uma proposta leve e bem-humorada para discutir um tema universal: conviver com pessoas de comportamentos considerados inconvenientes. A obra parte de um experimento curioso: o autor convidou 183 pessoas para entrevistas. Desse total, 76 não responderam, 41 adiaram indefinidamente, duas solicitaram cachê e uma chegou a bloqueá-lo no whatsapp. Ao final, 63 aceitaram participar, entre elas 13 amigos pessoais.



As conversas percorrem temas variados, do cotidiano às artes, sempre guiadas pelo olhar curioso do autor. Cada entrevista conta com um QR Code que direciona o leitor para conteúdos extras em vídeo, ampliando a experiência para além das páginas. Entre os entrevistados estão Heródoto Barbeiro, Marcelo Mansfield e Pedro Bismarck, conhecido pelo personagem “Nerso da Capitinga".



A proposta interativa é um dos pontos centrais da obra. Logo no início, o leitor é convidado a escanear um QR Code para acessar atualizações do conteúdo. O livro também reúne 35 quadrinhos assinados pelo caricaturista Érico San Juan, além de exercícios práticos que estimulam a reflexão individual. Há espaço para anotações e até uma espécie de “termômetro” da chatice, que permite ao leitor avaliar o próprio comportamento ao longo da leitura.



Vítolo também enumera sinais comuns de comportamentos excessivos: interromper constantemente, enviar áudios longos, reclamar em excesso ou corrigir os outros o tempo todo. Em tom autocrítico, o próprio autor admite: “Eu sou tão chato que escrevi um livro sobre chatice”.



Mais do que apontar falhas, a obra convida à autoanálise. A reflexão proposta passa pela observação de como determinados comportamentos podem impactar relações pessoais e profissionais, levando, em alguns casos, ao isolamento social. “Não seja chato" aposta no humor e na leveza como ferramentas para estimular mudanças de comportamento. A mensagem final é clara: reconhecer pequenas inadequações do dia a dia pode ser o primeiro passo para melhorar a qualidade das interações e tornar a convivência mais equilibrada.

Livro: Não seja chato United Press/Divulgação

Serviço



» Livro: Não seja chato

» Autor: Fernando Vítolo

» Editora: United Press

» Páginas: 224

» Preço: R$ 53,90

» Onde encontrar: naosejachato.com.br

Circuito de corridas

Circuito Banco do Brasil de Corridas Bruno Barros/Divulgação

O Circuito Banco do Brasil de Corridas retorna em 2026 para a 9ª edição, com 10 etapas distribuídas por diferentes regiões do país. Com percursos de 1km, 5km e 10km, o evento pretende atender diversos perfis de corredores, de iniciantes a atletas experientes, e inclui, em algumas cidades, modalidades infantil e dog run. Além das provas, o público terá acesso a uma estrutura voltada ao bem-estar, com avaliações físicas, massagem, áreas de relaxamento e ativações gratuitas, consolidando o circuito como uma celebração do esporte, da saúde e da convivência. Serão 10 cidades brasileiras, com início em Mato Grosso, em abril; seguido por Cuiabá (MT), também em abril; São Paulo, em maio; Salvador, em junho; Rio de Janeiro, em julho; e Belo Horizonte, em agosto. As demais etapas ainda serão divulgadas. O evento conta ainda com um aplicativo, que reúne informações sobre as etapas, dicas de treino, playlists e conteúdos para acompanhar os participantes ao longo de toda a jornada. Mais detalhes sobre locais e inscrições serão divulgados nos canais oficiais do Banco do Brasil.

Mercado do emagrecimento

programas de reeducação alimentar Freepik

No Brasil, a obesidade mais que dobrou nas últimas duas décadas, passando de 11,8% da população adulta em 2006 para cerca de 25,7% em 2024, segundo a pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde, divulgada em 2025. Esse cenário tem ampliado a demanda por programas de reeducação alimentar, acompanhamento profissional e tratamentos voltados à redução de peso. O aumento das doenças associado ao excesso de peso também tem reforçado a busca por serviços especializados em gestão do peso. Como reflexo, o mercado global de soluções voltadas ao emagrecimento, que inclui suplementos, produtos fitness e outros serviços, segue em expansão. Após movimentar cerca de US$ 297,4 bilhões em 2024, o setor deve alcançar US$ 689,9 bilhões até 2033, com taxa média anual de crescimento de 9,8%, segundo o relatório Global Weight Loss and Diet Management Market, da Fortune Business Insights, publicado em 2024.

Cardiologia em BH

o futuro da cardiologia Freepik

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A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), por meio de seus 14 departamentos especializados, realiza a segunda edição do Congresso dos Departamentos. O evento acontece nos dias 10 e 11 de abril, das 9h às 18h, no Minascentro, em Belo Horizonte, reunindo especialistas e pesquisadores de todo o país. O congresso tem como objetivo discutir o futuro da cardiologia, promover a troca de experiências e fortalecer a produção científica nacional. Ao todo, estão previstas 90 atividades, incluindo cinco posicionamentos oficiais e o lançamento de uma nova diretriz. Segundo Carlos Eduardo de Souza Miranda, presidente do evento, essa edição amplia o debate sobre os rumos da especialidade. “Buscamos fortalecer o diálogo entre as áreas, promover momentos práticos de interação, incentivar novas pesquisas e parcerias, além de refletir sobre o futuro da cardiologia no Brasil, considerando tanto o contexto nacional quanto o cenário global”, afirma. Mais informações: departamentos2026.com.br