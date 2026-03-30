Nível de chatice
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O livro “Não seja chato", do comunicador Fernando Vítolo, apresenta uma proposta leve e bem-humorada para discutir um tema universal: conviver com pessoas de comportamentos considerados inconvenientes. A obra parte de um experimento curioso: o autor convidou 183 pessoas para entrevistas. Desse total, 76 não responderam, 41 adiaram indefinidamente, duas solicitaram cachê e uma chegou a bloqueá-lo no whatsapp. Ao final, 63 aceitaram participar, entre elas 13 amigos pessoais.
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As conversas percorrem temas variados, do cotidiano às artes, sempre guiadas pelo olhar curioso do autor. Cada entrevista conta com um QR Code que direciona o leitor para conteúdos extras em vídeo, ampliando a experiência para além das páginas. Entre os entrevistados estão Heródoto Barbeiro, Marcelo Mansfield e Pedro Bismarck, conhecido pelo personagem “Nerso da Capitinga".
A proposta interativa é um dos pontos centrais da obra. Logo no início, o leitor é convidado a escanear um QR Code para acessar atualizações do conteúdo. O livro também reúne 35 quadrinhos assinados pelo caricaturista Érico San Juan, além de exercícios práticos que estimulam a reflexão individual. Há espaço para anotações e até uma espécie de “termômetro” da chatice, que permite ao leitor avaliar o próprio comportamento ao longo da leitura.
Vítolo também enumera sinais comuns de comportamentos excessivos: interromper constantemente, enviar áudios longos, reclamar em excesso ou corrigir os outros o tempo todo. Em tom autocrítico, o próprio autor admite: “Eu sou tão chato que escrevi um livro sobre chatice”.
Mais do que apontar falhas, a obra convida à autoanálise. A reflexão proposta passa pela observação de como determinados comportamentos podem impactar relações pessoais e profissionais, levando, em alguns casos, ao isolamento social. “Não seja chato" aposta no humor e na leveza como ferramentas para estimular mudanças de comportamento. A mensagem final é clara: reconhecer pequenas inadequações do dia a dia pode ser o primeiro passo para melhorar a qualidade das interações e tornar a convivência mais equilibrada.
Serviço
» Livro: Não seja chato
» Autor: Fernando Vítolo
» Editora: United Press
» Páginas: 224
» Preço: R$ 53,90
» Onde encontrar: naosejachato.com.br
Circuito de corridas
O Circuito Banco do Brasil de Corridas retorna em 2026 para a 9ª edição, com 10 etapas distribuídas por diferentes regiões do país. Com percursos de 1km, 5km e 10km, o evento pretende atender diversos perfis de corredores, de iniciantes a atletas experientes, e inclui, em algumas cidades, modalidades infantil e dog run. Além das provas, o público terá acesso a uma estrutura voltada ao bem-estar, com avaliações físicas, massagem, áreas de relaxamento e ativações gratuitas, consolidando o circuito como uma celebração do esporte, da saúde e da convivência. Serão 10 cidades brasileiras, com início em Mato Grosso, em abril; seguido por Cuiabá (MT), também em abril; São Paulo, em maio; Salvador, em junho; Rio de Janeiro, em julho; e Belo Horizonte, em agosto. As demais etapas ainda serão divulgadas. O evento conta ainda com um aplicativo, que reúne informações sobre as etapas, dicas de treino, playlists e conteúdos para acompanhar os participantes ao longo de toda a jornada. Mais detalhes sobre locais e inscrições serão divulgados nos canais oficiais do Banco do Brasil.
Mercado do emagrecimento
No Brasil, a obesidade mais que dobrou nas últimas duas décadas, passando de 11,8% da população adulta em 2006 para cerca de 25,7% em 2024, segundo a pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde, divulgada em 2025. Esse cenário tem ampliado a demanda por programas de reeducação alimentar, acompanhamento profissional e tratamentos voltados à redução de peso. O aumento das doenças associado ao excesso de peso também tem reforçado a busca por serviços especializados em gestão do peso. Como reflexo, o mercado global de soluções voltadas ao emagrecimento, que inclui suplementos, produtos fitness e outros serviços, segue em expansão. Após movimentar cerca de US$ 297,4 bilhões em 2024, o setor deve alcançar US$ 689,9 bilhões até 2033, com taxa média anual de crescimento de 9,8%, segundo o relatório Global Weight Loss and Diet Management Market, da Fortune Business Insights, publicado em 2024.
Cardiologia em BH
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A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), por meio de seus 14 departamentos especializados, realiza a segunda edição do Congresso dos Departamentos. O evento acontece nos dias 10 e 11 de abril, das 9h às 18h, no Minascentro, em Belo Horizonte, reunindo especialistas e pesquisadores de todo o país. O congresso tem como objetivo discutir o futuro da cardiologia, promover a troca de experiências e fortalecer a produção científica nacional. Ao todo, estão previstas 90 atividades, incluindo cinco posicionamentos oficiais e o lançamento de uma nova diretriz. Segundo Carlos Eduardo de Souza Miranda, presidente do evento, essa edição amplia o debate sobre os rumos da especialidade. “Buscamos fortalecer o diálogo entre as áreas, promover momentos práticos de interação, incentivar novas pesquisas e parcerias, além de refletir sobre o futuro da cardiologia no Brasil, considerando tanto o contexto nacional quanto o cenário global”, afirma. Mais informações: departamentos2026.com.br