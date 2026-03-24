Catarro constante na garganta: o que pode ser e como aliviar o sintoma

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A sensação persistente de ter algo preso na garganta, popularmente conhecida como pigarro, é um incômodo comum que pode ter diversas origens.

Embora muitas vezes seja uma condição temporária e benigna, entender suas causas é o primeiro passo para encontrar o alívio adequado e saber quando é hora de procurar um especialista.

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Principais causas do catarro na garganta

O catarro é, na verdade, muco, uma secreção produzida naturalmente pelas vias respiratórias para lubrificar e proteger o sistema contra agentes invasores. Quando sua produção aumenta ou sua consistência muda, ele se torna mais perceptível. As causas mais comuns incluem:

Gotejamento pós-nasal : é a causa mais frequente. Ocorre quando o excesso de muco produzido no nariz e nos seios da face escorre pela parte de trás da garganta, causando irritação e a necessidade constante de limpá-la.

Refluxo gastroesofágico (DRGE) : o ácido do estômago pode subir até a garganta, irritando os tecidos e estimulando a produção de muco como mecanismo de defesa. Muitas vezes, esse sintoma ocorre sem a clássica sensação de azia, no quadro conhecido como refluxo silencioso (laringofaríngeo).

Alergias e irritantes: a exposição a alérgenos como pólen, poeira e pelos de animais, ou a irritantes como fumaça de cigarro e poluição, pode desencadear uma resposta inflamatória que aumenta a produção de secreções.

Desidratação: a baixa ingestão de líquidos torna o muco mais espesso e pegajoso, o que o torna mais perceptível e difícil de ser eliminado naturalmente pelo corpo.

Infecções respiratórias: resfriados, gripes, sinusites e outras infecções aumentam temporariamente a produção de muco para combater os vírus ou bactérias.

Como aliviar o catarro constante

Na maioria dos casos, algumas mudanças de hábitos e medidas simples podem ajudar a reduzir o desconforto no dia a dia. Considere as seguintes dicas:

Mantenha-se hidratado: beber bastante água ao longo do dia é a principal recomendação. A hidratação ajuda a afinar o muco, facilitando sua eliminação.

Faça lavagem nasal: utilizar soro fisiológico para limpar as narinas ajuda a remover o excesso de secreção, alérgenos e irritantes, diminuindo o gotejamento pós-nasal.

Realize gargarejos: gargarejar com água morna e sal pode ajudar a aliviar a irritação na garganta e a soltar o muco acumulado.

Umidifique o ambiente: usar um umidificador de ar, especialmente em locais secos ou com uso constante de ar-condicionado, ajuda a manter as vias aéreas hidratadas.

Evite irritantes conhecidos: fique longe de fumaça de cigarro, produtos de limpeza com cheiro forte e outros poluentes que possam agravar o quadro.

Quando procurar um médico?

Embora o catarro constante seja geralmente benigno, é fundamental procurar avaliação médica se o sintoma persistir por mais de algumas semanas ou se vier acompanhado de outros sinais de alerta, como febre, dificuldade para respirar, dor no peito ou perda de peso inexplicada. A presença de sangue no catarro é um sinal que requer atenção médica imediata para investigar a causa e descartar condições mais sérias.

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Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano.