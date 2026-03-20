Falta de vitamina D: 6 sinais que seu corpo pode estar enviando

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Conhecida como a "vitamina do sol", a vitamina D desempenha um papel crucial em diversas funções do corpo, desde a saúde dos ossos até a regulação do sistema imunológico. No entanto, sua deficiência é uma condição comum e muitas vezes silenciosa, pois na maioria dos casos não apresenta sintomas claros. Quando eles aparecem, podem ser sutis e facilmente confundidos com outras condições.

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Sinais de que seu corpo precisa de atenção

Ficar atento a possíveis sinais é o primeiro passo para identificar a necessidade de uma avaliação médica. Aqui estão seis sintomas que podem indicar baixos níveis de vitamina D:

1. Cansaço e fadiga excessiva

Sentir-se constantemente cansado, mesmo após uma boa noite de sono, pode ser um dos primeiros sinais. A vitamina D está envolvida na produção de energia celular e sua falta pode levar a uma sensação de esgotamento persistente.

2. Dores musculares e ósseas

A vitamina D é fundamental para a absorção de cálcio. Níveis insuficientes podem causar dores ósseas, especialmente na região lombar, e fraqueza muscular generalizada.

3. Baixa imunidade ou infecções recorrentes

Se você fica doente com frequência, especialmente com gripes e resfriados, a culpa pode ser da baixa vitamina D. Ela é vital para manter o sistema imunológico forte e capaz de combater vírus e bactérias. É importante ressaltar que, embora a vitamina D tenha papel no sistema imunológico, estudos não comprovam que sua suplementação previna infecções respiratórias de forma significativa em pessoas saudáveis.

4. Cicatrização lenta de feridas

A vitamina D participa do processo de controle da inflamação e da formação de nova pele. Uma recuperação mais lenta de cortes e lesões pode ser um indicativo de que seus níveis estão baixos.

5. Problemas com sono

Estudos indicam que a vitamina D pode influenciar a regulação do sono. Níveis inadequados têm sido associados a uma menor duração do sono e a uma pior qualidade do descanso.

6. Queda no desempenho físico

Atletas ou pessoas fisicamente ativas podem notar uma queda na força e na resistência muscular, afetando diretamente seu desempenho durante os treinos.

Manter níveis adequados de vitamina D envolve exposição solar controlada e proteção da pele.Freepik

Como manter níveis adequados de Vitamina D

Manter os níveis de vitamina D em dia envolve uma combinação de exposição solar, alimentação e, quando necessário, suplementação orientada.

Exposição Solar

A principal fonte de vitamina D é a síntese na pele através da exposição aos raios UVB. O tempo necessário de exposição solar varia significativamente conforme tom de pele, localização geográfica, horário e estação do ano. Para pessoas de pele clara, geralmente 10 a 30 minutos em horários de menor intensidade, com braços e pernas expostos, podem ser suficientes, mas esse tempo pode ser muito maior para pessoas de pele mais escura.

Alimentação

Poucos alimentos são naturalmente ricos em vitamina D, mas é possível encontrá-la em peixes gordurosos (salmão, sardinha, atum), gema de ovo e alimentos fortificados, como leite, iogurtes e cereais.

Suplementação

A suplementação só deve ser feita com prescrição e acompanhamento médico, pois o excesso de vitamina D também é prejudicial à saúde.

Quando procurar um médico

Se você apresenta um ou mais dos sintomas listados de forma persistente, ou se pertence a um grupo de risco (idosos, pessoas de pele escura, obesos ou com baixa exposição solar), converse com um profissional de saúde.

O diagnóstico é feito por meio de um exame de sangue que mede os níveis de 25-hidroxivitamina D. É importante notar que este exame não deve ser solicitado como um check-up de rotina em pessoas assintomáticas e que não tenham outras doenças associadas.

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Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor.