Projeto de longevidade

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.



É possível chegar à terceira idade usufruindo de uma longevidade ativa e funcional? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, e a resposta é “sim”. É o que garante a geriatra Mônica Campanha, que lança nesta terça-feira (24/3), na Associação Médica de Minas Gerais, entre 19h e 21h, a obra “Decisões que transformam – Uma jornada para a longevidade”, focada justamente nesse tema.

“Durante décadas, o envelhecimento foi associado a uma imagem estigmatizada: fragilidade, dependência e declínio progressivo. Essa visão reducionista criou um imaginário social que muitas vezes desumaniza a velhice, tratando-a como um problema ou uma fase de resignação, em vez de uma etapa legítima da vida - rica em potência, experiência e contribuição”, analisa a autora, em um trecho do livro. Segundo ela, a publicação pretende desmistificar a ideia de que a vida na terceira idade não tem propósito.



Mônica traz questões técnicas, mas também explora as próprias experiências familiares para mostrar como vivencia essa etapa da vida. O desafio é grande para muitos. De acordo com o último Censo, havia cerca de 4,6 milhões de brasileiros com 80 anos ou mais - algo em torno de 2,2% da população total do país. A médica, que além de geriatra é especialista em gerontologia (estudo do envelhecimento), conta que este é um momento em que, para muitos idosos, planos e realizações costumam ser minimizados até mesmo por familiares.

“O livro traz aspectos técnicos em alguns momentos. Como profissional da área, eu não poderia me furtar de oferecer uma contribuição médica. Mas o intuito é mostrar que a saúde na velhice deve ser vivenciada em diversos aspectos, que vão muito além de ‘exames bons’. Quando isso é cultivado com amor e há uma entrega a valores como a espiritualidade, por exemplo, os bons momentos se tornam incríveis e os momentos mais difíceis são minimizados. Não existe fórmula mágica, mas existe cuidado em cada detalhe. É disso que o livro trata de modo geral”, enfatiza a autora.

Arquivo Pessoal



Serviço

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• Livro: Decisões que transformam

• Autora: Mônica Campanha

• Editora: Independente

• Páginas: 230

• Preço: R$ 69

• Onde encontrar: https://loja.monicacampanha.com.br/