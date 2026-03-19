Gastroenterite: 5 alimentos que exigem cuidado redobrado

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A gastroenterite, caracterizada por uma inflamação do estômago e do intestino, geralmente é causada por vírus ou bactérias presentes em alimentos e água contaminados. A atenção com o que comemos é fundamental para prevenir essa condição que provoca diarreia, vômitos, dores abdominais e febre.

Alguns alimentos apresentam maior risco de contaminação e exigem cuidados redobrados durante todo o ano. Conhecer esses itens e suas formas adequadas de preparo pode diminuir significativamente a chance de infecção.

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Alimentos que exigem atenção redobrada

1. Frutos do mar crus ou mal cozidos

Ostras, mariscos e peixes crus, como os usados em sushis e ceviches, podem abrigar bactérias e vírus. Esses organismos são filtrados da água e se concentram nos tecidos dos animais. O ideal é consumir esses alimentos sempre bem cozidos, pois o calor elimina a maioria dos patógenos.

2. Folhas e vegetais crus

Alface, rúcula, couve e outras folhas consumidas cruas podem ser contaminadas durante o cultivo ou manuseio. A higienização correta é essencial. Lave cada folha em água corrente e depois deixe de molho em uma solução de hipoclorito de sódio por cerca de 15 minutos, seguindo as instruções do fabricante.

3. Carnes malpassadas

Carnes de boi, porco e frango, principalmente quando moídas ou mal cozidas, são fontes comuns de bactérias como a Salmonella e a E. coli. Certifique-se de que a carne esteja cozida por completo, sem partes rosadas no interior, para garantir a eliminação de qualquer risco.

4. Ovos com gema mole

A Salmonella pode estar presente tanto na casca quanto na gema do ovo. Por isso, preparações que utilizam ovos crus ou malcozidos, como maioneses caseiras, musses e ovos fritos com gema mole, representam um perigo. Prefira sempre ovos com a gema e a clara bem cozidas.

5. Água e gelo de procedência duvidosa

A água é um dos principais veículos de transmissão de gastroenterite. Beba apenas água filtrada, fervida ou engarrafada. Tenha atenção também com o gelo adicionado a bebidas, pois ele pode ter sido feito com água contaminada. Em locais desconhecidos, evite bebidas com gelo.

Como reforçar a prevenção

Além de cuidar da alimentação, a higiene pessoal é crucial. Lave as mãos com água e sabão frequentemente, especialmente antes de cozinhar e de comer, e após usar o banheiro. Higienize também as superfícies da cozinha, como pias e bancadas, e evite a contaminação cruzada mantendo alimentos crus separados dos cozidos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.