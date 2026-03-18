Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O Sistema Único de Saúde (SUS), em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, acaba de lançar um serviço de teleatendimento gratuito voltado ao atendimento de pessoas com vícios em jogos e apostas. A iniciativa amplia o acesso ao suporte psicológico e psiquiátrico para quem enfrenta dificuldades relacionadas à ludopatia ou transtorno do jogo. As consultas são confidenciais, feitas por vídeo, e duram, em média, 45 minutos. Em 2025, o SUS contabilizou mais de seis mil atendimentos presenciais ligados a casos de vício em jogos e apostas. Com a nova modalidade remota, a proposta é ampliar o alcance do suporte. O acesso ao teleatendimento ocorre pelo aplicativo Meu SUS Digital, disponível gratuitamente para Android, iOS e via Web.

A.C.Camargo Cancer Center/Divulgação

Moda e saúde

O A.C.Camargo Câncer Center, em parceria com o Senac Lapa Faustolo, promove o “Bolsas que empoderam", unindo saúde e educação para criar soluções que devolvam a confiança e a autoestima de pessoas ostomizadas. A iniciativa, que integra as ações do Março Azul-Marinho, mês de conscientização sobre o câncer colorretal, proporciona um encontro entre pacientes, equipe médica e alunos de moda. Juntos, eles mergulharam no universo da ostomia para desenvolver duas capas funcionais que priorizam a valorização da individualidade de quem vive com uma ostomia. O objetivo central é desmistificar um tema ainda cercado de tabus. No Brasil, estima-se que existam cerca de 400 mil pessoas ostomizadas. Para ampliar o alcance da iniciativa, o “bolsas que empoderam” está em busca de parceiros da indústria têxtil e de acessórios interessados em confeccionar as capas em escala.

Troca de experiências

Freepik

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Os encontros do projeto de extensão PUC Mais Idade foram retomados, este mês, no Complexo Esportivo do Campus Coração Eucarístico da PUC Minas. A iniciativa tem como proposta ampliar as oportunidades de participação social da pessoa idosa, estimulando a convivência em grupo e a troca de experiências. O projeto é gratuito e busca contribuir para o fortalecimento da autoestima e da autoconfiança, o resgate de memórias e histórias de vida, além de promover o intercâmbio entre gerações. Neste semestre, as atividades são realizadas às quartas-feiras, às 14h. Os interessados não precisam realizar inscrição prévia; basta comparecer ao local no dia e horário indicados. Mais informações: @pucmaisidade (Instagram).