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Mal-estar súbito: 7 possíveis causas que você não deve ignorar

Estresse, desidratação ou algo mais sério? Médicos alertam sobre os principais motivos por trás de um mal-estar repentino e quando é hora de ir ao hospital

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
14/03/2026 01:33

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Mal-estar súbito: 7 possíveis causas que você não deve ignorar
Entenda os gatilhos e a importância de saber agir diante de um mal-estar súbito e seus sintomas. crédito: iStock

Essa sensação repentina de fraqueza, tontura ou náusea é comum, mas o que realmente está por trás dela? As causas de um mal -estar súbito variam de situações simples, como desidratação, a quadros mais sérios que exigem atenção médica imediata.

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Entender os gatilhos por trás de um mal-estar repentino é o primeiro passo para saber como agir. Muitas vezes, uma mudança de hábito ou um cuidado extra com a saúde podem resolver o problema. Em outros casos, os sintomas são um aviso importante do corpo de que algo mais sério está acontecendo.

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Sete gatilhos comuns para o mal-estar súbito

  1. Queda de pressão: conhecida como hipotensão, pode acontecer ao se levantar muito rápido. Causa tontura, visão turva e sensação de desmaio. Geralmente, é passageira e melhora ao se deitar com as pernas elevadas.

  2. Desidratação e calor excessivo: a baixa ingestão de líquidos, especialmente em dias quentes, afeta a circulação e pode levar à fraqueza, dor de cabeça e tontura. O corpo perde a capacidade de regular a temperatura, resultando em mal-estar.

  3. Crises de ansiedade e estresse: picos de estresse liberam hormônios que aceleram os batimentos cardíacos e a respiração. Essa reação pode causar tontura, falta de ar, tremores e uma sensação de perigo iminente.

  4. Hipoglicemia: a queda brusca nos níveis de açúcar no sangue, comum em quem fica muito tempo sem comer ou em diabéticos, provoca suor frio, fraqueza, confusão mental e tremores.

  5. Problemas de labirinto: a labirintite e outras disfunções do ouvido interno afetam o equilíbrio, gerando vertigem intensa, náuseas e vômitos. A sensação é de que tudo ao redor está girando.

  6. Infecções virais ou bacterianas: uma gripe, um resfriado ou outra infecção podem sobrecarregar o corpo, resultando em febre, dores musculares e uma sensação geral de fraqueza e esgotamento.

  7. Condições cardíacas: arritmias ou outras falhas no funcionamento do coração podem comprometer o fluxo de sangue para o cérebro, causando tontura, palpitações e até desmaios. É uma das causas mais graves.

Quando procurar ajuda médica?

Embora muitos casos de mal-estar sejam passageiros, alguns sinais indicam a necessidade de atendimento de emergência. Procure um hospital imediatamente se o sintoma vier acompanhado de:

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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