SONO

Qual a melhor posição para dormir? Ciência revela a ideal para a coluna

Especialistas explicam como a forma que você dorme impacta sua saúde; descubra a posição que protege a coluna e qual deve ser evitada a todo custo

11/03/2026 16:56 - atualizado em 11/03/2026 16:57

Qual a melhor posição para dormir? Ciência revela a ideal para a coluna
Dormir de lado, como ilustrado na imagem, é a postura mais recomendada por especialistas para proteger a coluna e garantir um sono reparador. crédito: Freepik.com

Passamos cerca de um terço de nossas vidas dormindo, mas poucos dão a devida atenção à postura durante o sono. A posição que você adota na cama tem um impacto direto na saúde da sua coluna, podendo prevenir dores ou agravá-las. Segundo especialistas em ortopedia e fisioterapia, escolher a posição correta é fundamental para um descanso reparador e para a manutenção da saúde musculoesquelética.

A posição que você deve evitar a todo custo

De forma unânime entre os especialistas, dormir de bruços é considerada a pior posição para a coluna. Ao se deitar de barriga para baixo, você força uma rotação excessiva do pescoço para poder respirar, o que desalinhada toda a coluna cervical. Além disso, essa posição pode retificar a curvatura natural da lombar, aumentando a pressão sobre os discos intervertebrais e podendo, a longo prazo, contribuir para o desenvolvimento de dores crônicas e até hérnias de disco.

A ciência revela: a melhor posição para dormir

A posição mais recomendada pela ciência para proteger a coluna é dormir de lado, preferencialmente com os joelhos levemente flexionados. Essa postura mantém o alinhamento natural da coluna, desde a cervical até a lombar, evitando pontos de tensão. Para otimizar o alinhamento, a dica de ouro é utilizar um travesseiro entre os joelhos. Isso impede a rotação da pelve e do quadril, mantendo a coluna neutra.

É importante também que o travesseiro da cabeça tenha a altura correta, preenchendo o espaço entre o ombro e o pescoço, sem forçá-lo para cima ou para baixo. Como benefício adicional, dormir sobre o lado esquerdo pode auxiliar na digestão e reduzir sintomas de refluxo gástrico em algumas pessoas.

Dormir de costas: uma boa alternativa

A segunda melhor posição é dormir de costas. Nela, o peso do corpo é distribuído de maneira uniforme, o que ajuda a manter o alinhamento natural da cabeça, pescoço e coluna. Para quem sofre de dores lombares, colocar um pequeno travesseiro ou rolo sob os joelhos pode proporcionar um alívio extra, pois ajuda a manter a curvatura fisiológica da lombar.

Se você acorda com frequência com dores nas costas ou no pescoço, experimentar essas posições pode trazer um grande alívio. No entanto, em casos de dor crônica ou persistente, é indispensável procurar a orientação de um médico ou fisioterapeuta para uma avaliação individualizada.

Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor.

