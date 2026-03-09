Assine
LESÃO

O que é a contusão óssea no joelho sofrida por Rayssa Leal?

Skatista não precisará passar por cirurgia, mas, segundo ortopedista, o retorno ao esporte deve ocorrer apenas após a recuperação completa

Estado de Minas
Estado de Minas
09/03/2026 16:30

Rayssa Leal, 16 anos, participando da sua segunda olimpíada e levando mais uma medalha para casa. Já pensaram que, se ela tivesse recebido uma educação sexista, nunca teria ganhado um skate, pois diriam que é coisa de menino?
Aos 16 anos, Rayssa Leal participou dos jogos olímpicos pela segunda vez crédito: Odd ANDERSEN / AFP

No último domingo (8/3), a skatista Rayssa Leal sofreu uma queda durante a disputa do Mundial de Skate Street, realizado em São Paulo. Após avaliação médica, foi identificada uma contusão óssea no côndilo femoral medial do joelho. Apesar do impacto, não há indicação de cirurgia, e o período de recuperação ainda dependerá da evolução clínica da atleta.

Esse tipo de lesão acontece quando há um impacto direto na articulação, situação relativamente comum em modalidades esportivas de alto impacto. Segundo o ortopedista Pedro Ribeiro, da clínica Orion, a contusão óssea pode provocar dor, inchaço e limitação de movimentos.

“O impacto da queda pode provocar uma contusão óssea, que é como se fosse um ‘hematoma dentro do osso’. Embora não haja fratura, a região fica sensível e dolorida, exigindo repouso e acompanhamento médico para evitar agravamento da lesão”, explica.

O especialista destaca que o tratamento costuma ser conservador e focado na recuperação gradual do joelho. “Na maior parte das vezes, não há necessidade de cirurgia. O tratamento envolve controle da dor, diminuição das atividades físicas e, em alguns casos, fisioterapia para recuperar a mobilidade da articulação”, afirma.

De acordo com o médico, o retorno ao esporte deve ocorrer apenas após a recuperação completa. “Cada caso tem um tempo de recuperação diferente. O atleta só deve retomar as atividades quando houver melhora total da dor e da função do joelho, para evitar novas lesões”, completa.

Tópicos relacionados:

contusao mundial-de-skate rayssa-leal skate

