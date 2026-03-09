Vício em jogo? Saiba identificar os sinais e onde buscar ajuda

A chance de se tornar milionário com um único bilhete da Mega-Sena alimenta o sonho de muitos brasileiros. No entanto, o que começa como uma diversão pode, para alguns, cruzar a linha e se transformar em um problema sério. A compulsão por jogos de azar, também conhecida como ludopatia, é uma condição que afeta a saúde mental e financeira, mas que muitas vezes passa despercebida.

O hábito de apostar se torna preocupante quando a pessoa perde o controle sobre a frequência e a quantidade de dinheiro que investe. A diversão dá lugar à necessidade, e o jogo passa a ser uma prioridade na vida, superando trabalho, família e outras responsabilidades. Reconhecer os sinais é o primeiro passo para evitar consequências mais graves.

Quando a aposta vira um problema?

A transição de um jogador casual para um compulsivo é gradual. A principal diferença está na perda de controle e nas consequências negativas que o hábito passa a gerar. Ficar atento a certas mudanças de comportamento é fundamental para identificar o vício em si mesmo ou em pessoas próximas.

Observe alguns dos principais indicadores de que o jogo deixou de ser apenas um entretenimento:

Preocupação constante com o jogo: pensar em apostas o tempo todo, planejando a próxima jogada ou como conseguir dinheiro para ela.

Necessidade de apostar mais: precisar de valores cada vez maiores para sentir a mesma emoção ou adrenalina do início.

Irritabilidade ao tentar parar: sentir ansiedade, inquietação ou mau humor quando tenta reduzir ou parar de jogar.

Mentir sobre o hábito: esconder de amigos e familiares a frequência com que joga e o dinheiro que já perdeu.

Perseguir perdas: acreditar que a única forma de recuperar o dinheiro perdido é apostando mais, entrando em um ciclo vicioso.

Colocar relações em risco: ter problemas no trabalho, nos estudos ou com a família por causa do tempo e dinheiro dedicados ao jogo.

Onde encontrar ajuda?

Reconhecer que existe um problema é o passo mais importante. A boa notícia é que existem caminhos para buscar tratamento e apoio, muitos deles gratuitos. A ludopatia é tratável, e o suporte correto pode ajudar a pessoa a retomar o controle de sua vida.

As principais opções de ajuda disponível no Brasil incluem:

Jogadores Anônimos (JA): um grupo de apoio inspirado nos Alcoólicos Anônimos, que promove reuniões presenciais e online para partilha de experiências entre pessoas que enfrentam o mesmo problema.

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) que oferecem atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito para diversos transtornos, incluindo a compulsão por jogos.

Terapia com psicólogo: um profissional especializado pode ajudar a identificar as causas do vício e desenvolver estratégias para lidar com a compulsão.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.