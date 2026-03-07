Eu amo minha mãe, mas dói sentir que nunca sou boa o suficiente para ela

Amar a mãe e ao mesmo tempo sofrer com a relação que se tem com ela é uma das experiências mais difíceis e solitárias que uma pessoa pode viver. Camila, 33 anos, moradora de Belo Horizonte, conhece bem essa dor, e depois de anos tentando ser boa o suficiente para uma mãe crítica e controladora, ela tomou uma decisão que mudou a forma como enxerga a si mesma e ao vínculo que as une.

Como é crescer sem nunca se sentir boa o suficiente?

Desde a infância, Camila percebia que a relação com a mãe era diferente. Enquanto as amigas tinham pais acolhedores e tolerantes com os erros, a mãe dela sempre transformava qualquer deslize em prova de que ela havia feito a escolha errada. Uma vez, ao passar mal durante uma viagem escolar que a mãe não aprovava, ouviu: "Está vendo? Eu falei que não era para ir."

Por que filhas se sentem tão afetadas por mães críticas?

Essa dinâmica de crítica constante foi moldando a autoestima de Camila ao longo dos anos. Na adolescência, ela já apresentava dificuldade de tomar decisões e de confiar no próprio julgamento, o que levou a orientadora da escola a sugerir acompanhamento psicológico. Foi em terapia que ela começou a entender a origem dessa insegurança.

A psicóloga Renata Souza, com consultório em São Paulo e especialização em vínculos familiares, explica que o impacto de uma mãe crítica costuma ser ainda mais profundo do que o de um pai com o mesmo comportamento. Para as filhas, esse vínculo carrega uma expectativa afetiva muito específica, e quando ele falha, a dor é descrita como uma perda maior, algo que simplesmente não deveria ser assim.

Entre os padrões mais comuns vividos por filhas que têm um relacionamento difícil com a mãe, Souza destaca:

Sinais comuns de uma relação materna emocionalmente difícil Comportamentos que podem marcar a dinâmica entre mãe e filha ao longo da vida.