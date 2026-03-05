Pressão do vestibular: como lidar com a ansiedade da lista de espera

A divulgação dos resultados do vestibular somada à lista de espera de programas, como o Prouni ou o Sisu, desperta ansiedade em milhares de estudantes. Esse período de incerteza, que pode durar dias ou semanas, testa o equilíbrio emocional de qualquer um e exige estratégias para não deixar o estresse tomar o controle.

Lidar com a pressão externa e a autocobrança é o principal desafio, que vem alinhado à sensação de que o futuro está em suspenso. Manter a saúde mental nesse processo não é um luxo, mas uma necessidade para atravessar a fase de forma mais saudável.

Sentir ansiedade, medo, ou frustração é normal, e validar o que você está sentindo é o primeiro passo para passar por esse processo de forma mais tranquila. Ignorar ou reprimir essas emoções tende a piorar o quadro, por esse motivo, permita-se sentir, mas evite que esses sentimentos dominem seu dia a dia por completo.

Estratégias para lidar com a espera

Controlar a ansiedade exige ações práticas e conscientes e criar uma rotina com pequenas metas diárias ajuda a desviar o foco da espera e a retomar a sensação de controle sobre a própria vida. Abaixo, listamos algumas atitudes que podem fazer a diferença.

Limite a checagem de resultados: defina horários específicos para verificar portais de inscrição, como uma vez pela manhã e outra no fim da tarde. Atualizar as páginas a cada minuto apenas alimenta o ciclo de ansiedade e não acelera o processo.

Mantenha uma rotina saudável: não abandone seus horários de sono, alimentação e exercícios físicos. Uma rotina estruturada oferece estabilidade e segurança, ajudando o cérebro a lidar melhor com a incerteza, além do mais, a prática de atividades físicas, mesmo uma caminhada leve, libera hormônios que promovem o bem-estar.

Foque no que você pode controlar: a lista de espera está fora do seu alcance, mas sua rotina, seus hobbies e o tempo com amigos e família não estão, portanto, busque investir em atividades que você gosta e que foram deixadas de lado durante a preparação para as provas.

Tenha um plano B (e C): pensar em alternativas caso o resultado não seja o esperado não é pessimismo, mas uma forma de se preparar. Pesquisar outros cursos, faculdades ou até mesmo planejar um novo ciclo de estudos pode reduzir o peso da espera e dar uma sensação de poder sobre o futuro.

