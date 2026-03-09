Relações mais saudáveis

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Por que tantos relacionamentos acabam se tornando espaços de sofrimento, insegurança e perda de identidade? O que faz com que, mesmo reconhecendo a dor, tantas pessoas permaneçam em vínculos que anulam desejos, limites e autoestima? Em “Amor ou dependência? Como cultivar relações saudáveis (inclusive com você mesmo)”, publicado pela Matrix Editora, o psicólogo clínico Daniel Roschel, especialista em relacionamentos e desenvolvimento emocional, propõe uma reflexão sobre como o fortalecimento do amor-próprio e da dignidade emocional pode transformar a forma de se relacionar, favorecendo vínculos mais equilibrados e respeitosos.



O autor mostra que relações saudáveis não nascem do medo de perder, nem da necessidade constante de validação. Elas se constroem a partir do fortalecimento interno e da capacidade de estabelecer limites claros. Reconhecer o próprio valor e aprender a dizer "não", segundo ele, não é egoísmo, mas um gesto de responsabilidade com a própria saúde emocional. Ao longo das páginas, os leitores são convidados a percorrer uma jornada de autoconhecimento organizada em três momentos: olhar para a própria história emocional, fazer escolhas mais conscientes no presente e identificar padrões de manipulação que alimentam a dependência afetiva. A ideia é romper ciclos repetitivos de sofrimento e desenvolver uma postura mais ativa e responsável nas relações.



O psicólogo aprofunda temas como traumas de infância, crenças limitantes e reações emocionais automáticas que impactam os relacionamentos na vida adulta. Ele reforça a importância de ressignificar a própria história para deixar o lugar de vítima e assumir uma postura mais protagonista.

O livro também aborda temas como a diferença entre carência afetiva e dependência emocional e o desenvolvimento da capacidade de se posicionar sem culpa. Ao propor caminhos práticos para reconhecer padrões prejudiciais e transformar a forma de se relacionar, “Amor ou dependência?” reforça que o autocuidado e o respeito aos próprios limites são condições essenciais para relações mais conscientes e equilibradas, a partir da relação consigo mesmo.

Amor ou dependência? Editora Matrix/Divulgação



Serviço

» Livro: Amor ou dependência? Como cultivar relações saudáveis

» Autor: Daniel Roschel

» Editora: Matrix Editora

» Páginas: 224

» Preço: R$ 76

» Onde encontrar: matrixeditora.com.br/; Amazon



CONTA-GOTAS

Cirurgia robótica

Instituto de Anatomia Robótica e Treinamento (Iart) aIART/Divulgação

O Instituto de Anatomia Robótica e Treinamento (Iart), dedicado à ampliar a capacitação prática em um momento de expansão dos sistemas robóticos no Brasil e oferecer cursos regulares de altíssima complexidade, será inaugurado nesta quinta-feira (12/3), das 18h às 22h, em Salvador (BA). A entidade oferece os seguintes cursos: imersão em cirurgia robótica pélvica; cirurgia robótica colorretal; preenchimento peniano com ácido hialurônico; cirurgia robótica geral; cirurgia robótica urológica; e imersão avançada em cirurgia robótica cardiológica. Com visão tridimensional ampliada em até 15 vezes, a tecnologia robótica redefine o cuidado cirúrgico. O grande desafio, até agora, é a formação adequada. Mais informações: www.iartacademy.com.br/.

Inclusão e saúde

Run for Parkinson 2026 Divulgação

Com expectativa de participação de cerca de 800 pessoas, a Run for Parkinson 2026 já tem data marcada. Com caminhada de 2km, corrida de 5km e 10km, o evento acontece no dia 12 de abril, a partir das 8h, na Rótula das Cuias, em Porto Alegre (RS), reunindo corrida e caminhada de caráter esportivo, social e educativo até às 11h30. A iniciativa é da Associação Parkinson do Rio Grande do Sul e da Associação dos Parkinsonianos de Minas Gerais (Asparmig), com organização do Sesc/RS. A Run for Parkinson integra um movimento internacional de conscientização sobre essa condição, com histórico de edições no Brasil e na Europa. Além da divulgação, o evento busca patrocinadores para ampliar a conscientização sobre o tema. As inscrições estarão abertas até 5 de abril. Informações: https://shre.ink/APrP.

Transparência

Programa de Monitoramento de Qualidade Hospitalar ANS/Divulgação

Entre 23% e 26% da população brasileira tem acesso à saúde suplementar. Consumidores brasileiros que queiram ter acesso a dados públicos sobre a qualidade e a segurança do atendimento nos hospitais privados do país podem consultar indicadores como taxa de mortalidade institucional, infecções relacionadas à internação, quedas com dano ao paciente e eventos-sentinela - ocorrências graves que nunca deveriam acontecer - além de informações sobre partos, tempo de espera na emergência, reinternações, entre outros parâmetros assistenciais. No caso de Minas Gerais, o estado aparece em quarto lugar no ranking nacional de hospitais no Programa de Monitoramento de Qualidade Hospitalar (PM-QUALISS Hospitalar) de um total de 23 hospitais na lista. Essa ampliação do acesso à informação é resultado da divulgação recente dos indicadores da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com dados referentes ao ano-base de 2024. Para obter mais informações, basta acessar: www.gov.br/ans/pt-br.

