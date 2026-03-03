O erro ao lavar louças que deixa suas unhas fracas e quebradiças

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Lavar a louça é uma tarefa diária para muitas pessoas, mas o contato constante com água e detergentes pode ter um custo alto para a saúde das unhas, deixando-as fracas e quebradiças. O erro principal está em não proteger as mãos adequadamente, transformando um ato de higiene em uma agressão contínua.

Por que lavar louça enfraquece as unhas?

O problema reside em uma combinação de fatores. Primeiramente, os detergentes são formulados para dissolver gordura, e eles não distinguem a sujeira dos pratos dos óleos naturais que protegem a pele e as unhas. Essa remoção da barreira lipídica deixa as unhas desprotegidas. Além disso, as unhas, que são compostas de queratina, absorvem água e incham. Após a tarefa, elas secam e contraem. Esse ciclo repetido de expansão e contração enfraquece a estrutura da queratina, resultando em unhas que lascam e quebram com facilidade.

Como proteger suas unhas durante a lavagem

A solução mais eficaz e recomendada por dermatologistas é simples: usar luvas. Elas criam uma barreira física que impede o contato direto da pele e das unhas com a água e os produtos químicos. Opte por modelos de nitrila ou vinil. Outra dica importante é usar água morna em vez de muito quente, pois a alta temperatura acelera a remoção da oleosidade natural da pele.

Usar luvas é a principal recomendação para proteger as unhas dos danos causados pela lavagem da louça.

O passo a passo para unhas fortes e saudáveis

Além da proteção durante a lavagem, cuidados posteriores são essenciais para manter a saúde das unhas. Siga estes passos para transformar a rotina em um ritual de beleza:

Seque completamente: Após lavar a louça (e remover as luvas), seque bem as mãos e as unhas para interromper o ciclo de absorção de água.

Hidrate intensamente: Aplique um bom creme hidratante para as mãos e unhas, massageando a base de cada unha e as cutículas. Produtos com ureia, óleos naturais ou ceramidas são excelentes opções.

Preserve as cutículas: Evite retirar as cutículas em excesso. Elas funcionam como um selo protetor, prevenindo a entrada de água e micro-organismos que podem causar infecções.

Como dica adicional de higiene, lembre-se de trocar a esponja de louça regularmente. Ambientes úmidos são ideais para a proliferação de bactérias, e uma esponja limpa contribui para a saúde geral da sua cozinha e das suas mãos.

Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial, seguindo um processo de verificação de fatos e diretrizes editoriais para garantir a precisão e a qualidade da informação.