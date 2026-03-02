Reencontro com o corpo

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Relatos intensos e sensíveis sobre trauma, esgotamento e reconstrução do corpo e da mente dão o tom do livro “Notas de Rishikesh – Manual sobre movimento, mosquitos e meditação na Índia", da advogada e agente humanitária Letícia Zenevich.

Resultado de anos de experiência em contextos extremos de violência e vulnerabilidade, o livro acompanha a jornada da autora desde sua atuação em zonas de conflito na África e na América Latina até a decisão de buscar equilíbrio em Rishikesh, cidade sagrada no Norte da Índia, localizada aos pés do Himalaia e às margens do Rio Ganges. Considerada a capital mundial do yoga e da meditação, Rishikesh abriga dezenas de ashrams - escolas tradicionais e centros internacionais dedicados à prática.

Escrito a partir de diários de viagem, “Notas de Rishikesh” une memórias dos campos de deslocados, do contato cotidiano com a morte e da violência estrutural, com o cotidiano exaustivo e transformador de um curso intensivo de formação em yoga. A obra aborda temas como meditação, autoconhecimento, superação de limitações corporais e a difícil tarefa de reconectar-se com o próprio corpo após experiências brutais.

“Queria um livro sobre esse início bagunçado, cheio de dúvida e autossabotagem desse processo, não o produto final. Ainda hoje não sou nem estou perto de ser o produto final desse processo”, afirma. “Não sou a yogi ideal, e a yogi ideal não é ideal para mim, que ando por aí toda imperfeita e desastrada e invariavelmente com alguma mancha de café na roupa”, relata a autora.

Entre reflexões filosóficas e dicas práticas sobre a vida na Índia, “Notas de Rishikesh” é um livro sobre aceitar o desequilíbrio, aprender a descansar e reconstruir a própria existência com mais consciência, movimento e compaixão.

• Livro: Notas de Rishikesh



• Autora: Leticia Zenevich



• Editora: Independente



• Páginas: 170



• Preço: R$ 19,90

• Onde encontrar: Amazon

