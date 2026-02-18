Pode comer carne na quarta-feira de Cinzas ? Entenda a regra

Afinal, pode comer carne na quarta-feira de cinzas? A resposta curta, segundo a tradição católica, é não. A data celebrada hoje (18/2) é considerada, ao lado da sexta-feira santa, um dos dois dias mais rigorosos do calendário litúrgico. Para os fiéis, não se trata apenas de uma recomendação, mas de uma obrigação de jejum e abstinência de carne.

Isso significa que o consumo de carnes vermelhas e de aves (frango, por exemplo) é vetado neste dia. A Igreja, no entanto, permite o consumo de peixes e frutos do mar, além de ovos e laticínios.

Pode: Peixe, ovos, verduras.

Não pode: Carne bovina, suína, frango.

A dúvida ganhou o Google e levou o termo “quarta-feira de cinzas pode comer carne” ao topo das pesquisas. Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no site, a busca teve um pico entre terça (17/2) e esta quarta, com um aumento de mais de 1.000%.

A quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma para os católicos, um período de 40 dias de preparação espiritual para a Páscoa. Neste dia, os fiéis são convidados à reflexão, penitência e conversão, práticas simbolizadas pela imposição das cinzas na testa.

Jejum e abstinência: Duas práticas distintas

Ao lado da sexta-feira santa, a quarta-feira de cinzas é uma das duas datas no ano em que a Igreja Católica orienta seus seguidores a praticarem o jejum e a abstinência de carne. Embora relacionadas, as duas práticas são diferentes e seguem regras específicas de idade e aplicação.

O que é a abstinência de carne?

A abstinência, obrigatória a partir dos 14 anos, consiste em não comer carne. A regra proíbe o consumo de carne de mamíferos e aves, como boi, porco e frango. A tradição católica, no entanto, permite o consumo de peixes e frutos do mar, motivo pelo qual esses alimentos são frequentemente escolhidos como alternativas para as refeições neste dia. Ovos, laticínios e gorduras animais também são permitidos.

Quem deve jejuar?

Já o jejum, que consiste em fazer apenas uma refeição completa durante o dia e duas outras menores que, somadas, não superem a principal, é obrigatório para pessoas entre 18 e 60 anos. A prática visa a disciplina e o sacrifício como forma de união com o sofrimento de Cristo.

É importante ressaltar que há exceções. Pessoas com problemas de saúde, idosos com saúde frágil, gestantes e lactantes estão dispensados da obrigação do jejum. Em caso de dúvida, a orientação é buscar um sacerdote.

A prática da abstinência de carne se estende a todas as sextas-feiras da Quaresma, como um ato semanal de penitência em memória da Paixão de Cristo. No Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) permite que, fora do período quaresmal, os fiéis substituam a abstinência das sextas-feiras por outras obras de caridade ou piedade.

