Truques virais para desinchar o rosto funcionam? Dermatologista analisa três estratégias populares nas redes

Desde mergulhar o rosto em tigelas de água gelada até passar utensílios congelados nas bochechas, as redes sociais estão repletas de soluções rápidas que prometem desinchar o rosto em minutos.

Embora essas técnicas pareçam convincentes na tela, dermatologistas afirmam que muitas são mal compreendidas, superestimadas e, na melhor das hipóteses, temporárias.

A dermatologista Aiza Jamil afirma que o inchaço facial geralmente é causado pela retenção de líquidos, e os gatilhos comuns incluem alto consumo de sal e álcool, alergias e falta de sono.

Tina Tian, também dermatologista, explica que a maioria das dicas virais se enquadra em três categorias: exposição ao frio, massagem e efeitos de firmeza temporários.

Elas podem "realmente reduzir o inchaço visível e proporcionar alívio, mas a palavra-chave é temporário — elas não mudarão permanentemente a estrutura facial".

Então, o que realmente ajuda com o inchaço facial e o que é mais mito do que milagre? Aqui está a verdade sobre três tratamentos comuns.

1. Uso do frio

Getty Images A exposição ao frio leva à constrição dos vasos sanguíneos

Se você já ficou em dúvida se deveria mergulhar o rosto em uma tigela de água gelada, saiba que não está sozinho. O "tratamento facial com gelo" se tornou um rito de passagem nas redes e é metade truque de beleza, metade desafio de resistência.

Tina explica que o apelo vem do fato de que "a exposição ao frio causa a constrição dos vasos sanguíneos, o que pode reduzir o inchaço".

Essa é a lógica por trás dos tratamentos faciais com gelo, globos criogênicos e máscaras faciais refrigeradas, mas Tina diz que você não precisa de um mergulho dramático no gelo para obter o benefício, já que uma compressa fria ou mesmo um pouco de água fria podem resolver o problema.

Aiza acrescenta que isso pode dar uma "aparência ligeiramente mais firme e fresca, principalmente pela manhã", mas os resultados são temporários e o efeito "dura horas, e não dias".

Tina diz que também existe uma linha tênue entre refrescar e exagerar, pois "uma exposição muito agressiva ao gelo pode irritar a pele sensível ou desencadear rosácea. Então, seja suave".

2. Rolinhos faciais

Getty Images É importante usar a ferramenta com cuidado, diz Tina

Antes ferramentas de nicho para spas, os rolinhos faciais e as pedras gua sha agora são itens essenciais no banheiro de muitas pessoas.

Promovidos como dispositivos de modelagem, eles ganharam reputação por levantar e contornar o rosto, mas Aiza afirma que "não firmam a pele permanentemente, não alteram a estrutura da pele nem removem gordura".

Ela acrescenta que é melhor considerá-los como uma "ferramenta calmante". No entanto, podem ajudar a reduzir o inchaço facial temporariamente. "Uma massagem suave estimula a drenagem linfática e reduz o acúmulo de líquidos se usados regularmente", diz.

Ao deslizar esses produtos sobre a pele, você ajuda o fluido estagnado a se mover do rosto em direção aos gânglios linfáticos, onde ele pode ser drenado naturalmente.

Tina acrescenta que resfriar as ferramentas pode potencializar os resultados, por isso algumas pessoas optam por mantê-las na geladeira.

Se feito corretamente, é improvável que cause qualquer dano, mas Tina alerta que "pressão excessiva pode causar hematomas ou rompimento de capilares, portanto, seja delicado".

3. Cremes à base de cafeína

Getty Images Mulher aplica creme na região dos olhos

Você provavelmente já viu creme para os olhos com cafeína em todos os lugares — é recomendado por influenciadores, está nas prateleiras de produtos para a pele e aparece em vídeos de "rotina matinal" prometendo olhos brilhantes instantaneamente.

A pele ao redor dos olhos é especialmente propensa a inchaço porque o fluido pode se acumular ali com facilidade. E ao contrário de muitas tendências de beleza, Tina diz que esta tem alguma comprovação científica.

"A cafeína é um vasoconstritor leve, então cremes para os olhos com cafeína podem realmente reduzir o inchaço", diz ela.

A cafeína contrai temporariamente os vasos sanguíneos e menos dilatação significa menos inchaço visível. Aiza acrescenta que pode ajudar a "reduzir a retenção de líquidos e algumas olheiras".

Se você for usar um creme para os olhos, Tina recomenda procurar um com ingredientes hidratantes além da cafeína, pois isso contribui para a qualidade da pele.

Ela acrescenta que você também pode manter o creme na geladeira ou até "aplicá-lo com as costas de uma colher fria". Aiza diz que alternativas caseiras, como usar uma colher fria ou saquinhos de chá gelados, "funcionam de forma semelhante, reduzindo temporariamente o inchaço e acalmando a pele".

Tina concorda e diz que esses métodos seguem o mesmo princípio, "mas podem ter um efeito menor". Embora o creme para os olhos com cafeína possa ajudar a reduzir o inchaço, ela afirma que é mais importante prestar atenção na causa do problema.

"Reduza o consumo de sal e álcool à noite, trate as alergias adequadamente, priorize o sono e eleve ligeiramente a cabeça à noite."

A maioria dos inchaços não é um problema médico e desaparece sozinha, mas Tina diz que, "se for persistente, piorar, for doloroso ou estiver associado a outros sintomas, como falta de ar ou inchaço em outras partes do corpo, deve ser avaliado por um médico".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia