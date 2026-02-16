PrEP e PEP: qual é a diferença?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Embora frequentemente citadas em conjunto, a profilaxia pré-exposição (PrEP) e a profilaxia pós-exposição (PEP) têm indicações distintas e complementares na prevenção ao HIV, o vírus da imunodeficiência humana. A PEP é recomendada após uma possível exposição ao vírus, como em casos de relação sexual sem preservativo, violência sexual ou acidente com material biológico. Deve ser iniciada em até 72 horas após a exposição, com tratamento de 28 dias. É oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente em UPAs, prontos-socorros e serviços de referência. Já a PrEP é uma estratégia de proteção contínua, indicada para pessoas em contextos de maior vulnerabilidade ao HIV. Pode ser utilizada de forma diária ou sob demanda, conforme orientação médica. No Sudeste, o número de usuários da PrEP cresceu significativamente nos últimos anos, especialmente entre jovens e homens que fazem sexo com homens (HSH). Tanto a PrEP quanto a PEP protegem contra o HIV, mas não contra outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como sífilis e gonorreia. Por isso, o uso combinado do preservativo e a testagem regular continuam sendo o padrão ouro do cuidado preventivo.

Freepik



Miou, vacinou!

Com o slogan “Quem ama não vacila: vacina!”, voltado aos tutores, e “Miou, vacinou!”, direcionado aos médicos-veterinários, a MSD Saúde Animal lança uma campanha educativa focada na prevenção da leucemia viral felina (LVF). A iniciativa será veiculada principalmente nas redes sociais, com conteúdos informativos e dicas práticas que reforçam a vacinação como principal forma de proteção contra a doença. Altamente contagiosa, sem cura e responsável por reduzir a expectativa de vida dos gatos, a LVF ainda representa um grande desafio para tutores e profissionais da área. Apesar disso, a adesão às medidas preventivas segue baixa. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto entre gatos, por meio de lambidas, mordidas e compartilhamento de utensílios. A doença pode causar anemia, infecções secundárias em razão da queda da imunidade e até o desenvolvimento de tumores. Diante desse cenário, a vacinação é o principal caminho para proteger a saúde felina, evitar complicações graves e garantir maior longevidade aos animais.

Freepik

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ponto de apoio

Para quem está curtindo o carnaval de rua em Belo Horizonte, a Araujo promove uma série de atividades até amanhã (17/2) em cinco lojas da capital: Praça Sete, Praça Raul Soares, Castelo, Alfredo Noronha e Centenário (Savassi). Batizada de “Inimigos do Fim”, a iniciativa funciona das 10h às 16h e transforma as unidades em verdadeiras bases de cuidado para os foliões. A programação inclui hidratação gratuita, pontos de recarga de celular, apoio farmacêutico, distribuição de protetor solar com mochileiros, camarim para maquiagem e retoques, oficinas de tranças, massagens relaxantes e espaços de descanso com puffs. A experiência é realizada em parceria com marcas e produtos associados ao carnaval, como energéticos, kits de autocuidado, salgadinhos e outras ativações temáticas.