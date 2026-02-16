Sobre felicidade

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O conceito de felicidade varia de pessoa para pessoa e, no livro “Feliz o ano todo”, de Rodrigo Soeiro, publicado pela Editora Hagnos, o autor propõe uma reflexão: é possível experimentar esse sentimento diariamente, mesmo em tempos difíceis? Segundo o teólogo, vivemos em uma era marcada por guerras, crises econômicas, excesso de tecnologia, desinformação e relações cada vez mais fragilizadas. Nesse cenário de instabilidade e ansiedade coletiva, “Feliz o ano todo" surge como um convite a revisitar um antigo discurso que atravessou séculos e continua atual.

Enquanto o mundo costuma medir a felicidade por meio de fatores como status, conquistas e aparências, na obra ela ganha um novo contorno: não está no que se possui, mas no que se é. A ideia de “bem-aventurança”, originalmente ligada a alguém plenamente agraciado, aponta para uma alegria que nasce de dentro e não depende de circunstâncias externas. Diante disso, o leitor se pergunta: como se sentir feliz o ano todo em meio às adversidades do mundo?

Rodrigo conduz essa reflexão mostrando que a felicidade pode ser construída interiormente, a partir de um relacionamento sincero com aquilo que transcende o imediato, uma conexão profunda com o sentido da vida, com valores eternos e com aquele que inspirou essas palavras transformadoras. Ao longo do livro, o leitor encontra reflexões sensíveis e exercícios simples de interiorização.

Ao final de cada capítulo, há uma breve meditação iniciada com “Feliz é…”, seguida de exercícios práticos para aplicar no dia a dia. O livro também traz uma “mensagem para guardar no coração” e uma sugestão musical acessível por QR Code, ampliando a experiência de leitura.

“Ao longo de cada capítulo, meu desejo é que você não apenas compreenda o que significa ser ‘bem-aventurado’, mas que também anseie viver essa verdade com toda sua alma.” A obra convida o leitor a abandonar ideias superficiais de sucesso e a redescobrir um caminho que não ignora a dor, mas a ressignifica; que não promete atalhos, mas oferece transformação; que não vende fórmulas prontas, mas constrói fundamentos.

Editora Hagnos/Divulgação

Serviço

• Livro: Feliz o ano todo

• Autor: Rodrigo Soeiro

• Editora: Hagnos

• Páginas: 192

• Preço: R$ 56,02

• Onde encontrar: www.hagnos.com.br/; Amazon