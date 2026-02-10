Vírus Nipah: o que são doenças zoonóticas e como contaminam humanos?

O recente surto do vírus Nipah na Ásia, que foi rapidamente contido, trouxe de volta a preocupação global sobre as doenças que passam de animais para os humanos. Conhecidas como zoonoses, elas são causadas por vírus, bactérias ou parasitas que encontram nos seres humanos um novo hospedeiro.

Essas doenças representam novos desafios de saúde pública em todo o mundo. A transmissão, muitas vezes, está ligada a mudanças ambientais e ao aumento do contato entre pessoas e animais selvagens, que antes viviam isolados em seus habitats naturais. O exemplo mais conhecido é a Covid-19, mas a lista inclui a gripe aviária, a raiva, entre outras.

Leia Mais

Como ocorre a transmissão?

A passagem de um patógeno de uma espécie animal para a humana, fenômeno chamado de transbordamento ou "spillover", não é um evento simples. O microrganismo precisa se adaptar para conseguir se replicar no corpo humano. Esse salto ocorre principalmente de quatro maneiras distintas:

Contato direto: através do toque em saliva, sangue, urina, fezes ou outras secreções de um animal infectado.

Contato indireto: ao tocar em áreas ou objetos contaminados por um animal doente, como bebedouros, por exemplo.

Vetores: por meio da picada de um inseto, como um mosquito ou carrapato, que carregou o agente infeccioso de um animal para uma pessoa.

Consumo: pela ingestão de alimentos de origem animal malcozidos ou de água contaminada com fezes de um bicho infectado.

O desmatamento, a urbanização desordenada e o comércio de animais silvestres criam uma aproximação forçada que aumenta drasticamente as chances de novos vírus e bactérias encontrarem um caminho até as populações humanas, podendo gerar surtos e pandemias.

Quais os cuidados para evitar novos surtos?

A prevenção de doenças zoonóticas envolve ações coordenadas de governos e da sociedade. No entanto, algumas práticas individuais podem ser feitas para reduzir os riscos no dia a dia. Adotar medidas simples de higiene e segurança ajuda a proteger tanto a saúde pessoal quanto a coletiva.

As principais recomendações incluem:

Higiene pessoal: lavar as mãos com água e sabão frequentemente, principalmente após o contato com animais ou ao manusear alimentos.

Segurança alimentar: cozinhar bem carnes e ovos, além de higienizar frutas e vegetais. Evitar o consumo de produtos de origem animal crus ou de procedência duvidosa.

Repelente: usar repelente sempre que sair para entrar em contato com a natureza reduz os riscos de ser picado por um mosquito transmissor.

Distanciamento de animais selvagens: não tocar, alimentar ou se aproximar de animais silvestres, especialmente se parecerem doentes ou estiverem mortos.

Cuidado com animais de estimação: manter a vacinação e a vermifugação dos pets em dia e levá-los ao veterinário para consultas regulares.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria