MEMÓRIA E ATENÇÃO

Por que esquecemos nomes com facilidade e o que isso diz sobre o funcionamento da mente

Um esquecimento mais comum do que parece

09/02/2026 12:11

Na maioria dos casos, esquecer não indica nenhum problema grave crédito: Tupi

Esquecer o nome de alguém é uma experiência comum e, muitas vezes, constrangedora. Você reconhece o rosto, lembra da conversa, mas o nome simplesmente desaparece. Do ponto de vista psicológico, esse fenômeno está ligado ao funcionamento da memória e da atenção, e na maioria dos casos não indica nenhum problema grave.

O que a psicologia explica sobre esquecer nomes?

Segundo a psicologia da memória, os nomes próprios são informações abstratas. Diferente de características físicas ou histórias pessoais, eles não carregam significado visual ou emocional imediato, o que dificulta a fixação.

Por isso, o esquecimento de nomes costuma estar relacionado à forma como o cérebro codifica a informação, e não à falta de inteligência ou interesse pela outra pessoa.

Segundo a psicologia, nosso cérebro tem maior capacidade de guardar rostos e informações, do que apenas o nome
Segundo a psicologia, nosso cérebro tem maior capacidade de guardar rostos e informações, do que apenas o nome

Por que lembramos de rostos, mas não de nomes?

O cérebro humano é altamente treinado para reconhecer rostos. Essa habilidade está ligada à sobrevivência e às relações sociais, enquanto os nomes são apenas rótulos arbitrários.

Assim, a memória associativa funciona melhor quando há imagens, emoções ou histórias conectadas à pessoa, algo que geralmente não acontece no momento da apresentação.

Quais fatores mais influenciam esse tipo de esquecimento?

Vários elementos do cotidiano interferem diretamente na capacidade de memorizar nomes. Em situações sociais, o cérebro pode estar ocupado com outras demandas cognitivas.

Os fatores mais comuns incluem:

  • Falta de atenção no momento da apresentação
  • Excesso de estímulos em ambientes sociais
  • Estresse mental e cansaço emocional
  • Baixa conexão emocional com a situação

O Dr. Drauzio Varella explica, em seu canal do TikTok, quando é necessário maior preocupação sobre a perda de memória no dia a dia:

@portaldrauziovarella Esquecer uma coisa ou outra é normal. Saiba quando você precisa começar a se preocupar. #perdadememoria #esquecimento #TenaBrasil ? som original – Portal Drauzio

Esquecer nomes tem relação com idade ou problemas cognitivos?

Apesar de ser frequentemente associado ao envelhecimento, esquecer nomes acontece em todas as idades. Jovens e adultos também enfrentam essa dificuldade, especialmente em contextos novos ou socialmente intensos.

Na maioria dos casos, trata-se de um processo normal do cérebro. Só merece atenção clínica quando o esquecimento é frequente, progressivo e acompanhado de falhas em outros tipos de memória.

Como melhorar a memória para nomes no dia a dia?

Algumas estratégias simples podem ajudar o cérebro a criar conexões mais fortes. Técnicas como repetir o nome em voz alta, associá-lo a uma imagem ou característica marcante e praticar atenção plena durante a apresentação aumentam as chances de lembrança.

Esses hábitos reforçam a fixação de nomes e tornam o processo mais natural ao longo do tempo, sem exigir esforço excessivo.

