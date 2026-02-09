Pequenos gestos

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Nem todo herói usa capa. Alguns usam abraço, escuta atenta e gentileza. É essa a proposta do livro infantojuvenil “Igual a ele ninguém viu”, de Laila Romano, uma obra que convida crianças e adultos a repensarem o que realmente significa ser um herói.

O protagonista da história é Zeca, um menino aparentemente comum, mas que guarda um poder especial, não daqueles que fazem voar ou desaparecer coisas, e sim um poder que se revela nas atitudes do dia a dia: dividir um brinquedo, chamar quem está sozinho para brincar, respeitar o espaço do outro e acolher quem está triste.

Ao longo das páginas, a autora provoca a curiosidade da criança ao perguntar qual seria o grande poder de Zeca: fazer mágica? Voar alto? Inventar brincadeiras? A resposta vem de forma delicada e transformadora: o verdadeiro poder está no afeto, no respeito e na empatia, que brilham nas pequenas escolhas cotidianas.

Zeca ensina que ser herói é dividir, em vez de excluir; ouvir, em vez de brigar; abraçar. Com isso, a história mostra como o comportamento de uma criança pode inspirar outras, criando um ambiente mais acolhedor, onde ninguém fica sozinho e todos aprendem juntos.

Um dos grandes diferenciais de “Igual a ele ninguém viu” está em sua origem: o livro é inspirado em histórias reais e foi ilustrado pelos próprios filhos da autora. Os desenhos carregam traços espontâneos e cheios de amor. Essa construção coletiva reforça o propósito da obra: mostrar que o afeto é um legado e que as relações familiares têm um papel fundamental na formação emocional das crianças.

Embora seja um livro infantil, a leitura toca profundamente os adultos. Pais, educadores e cuidadores encontram na história uma oportunidade valiosa de diálogo sobre empatia, convivência, respeito às diferenças e inteligência emocional.

SERVIÇO

• Livro: Igual a ele ninguém viu

• Autora: Laila Romano

• Editora: Literare Books International I Selo Literare Kids

• Páginas: 32

• Preço: R$ 69,90

• Onde encontrar: https://loja.literarebooks.com.br/; Amazon