Você pode estar errando ao evitar água com gás na hora da hidratação

A água com gás hidrata tanto quanto a versão sem gás. A resposta direta para uma das dúvidas mais comuns sobre a bebida é sim. A única diferença entre elas é a adição de dióxido de carbono sob pressão, processo que cria as bolhas, mas não altera a capacidade do corpo de absorver o líquido e se manter hidratado.

Para quem busca alternativas para aumentar o consumo de líquidos, a água gaseificada surge como uma excelente opção, especialmente se o sabor da água pura não agrada. A sensação refrescante do gás pode tornar o hábito de beber água mais prazeroso e frequente ao longo do dia.

Apesar de seus benefícios, a bebida ainda é cercada de mitos que geram confusão. Esclarecer o que é fato ou boato é fundamental para aproveitar a água com gás sem preocupações desnecessárias com a saúde.

Mitos e verdades da água com gás

Prejudica os rins?

A crença de que a bebida prejudica os rins não tem fundamento científico. O órgão filtra o líquido da mesma forma que faz com a água natural. O alerta, no entanto, vale para as versões saborizadas artificialmente, que podem conter sódio e outras substâncias que sobrecarregam a função renal.

Engorda ou causa celulite?

Por não conter calorias, a água com gás não engorda. Pelo contrário, a carbonatação pode aumentar a sensação de saciedade, o que pode ajudar a controlar o apetite. A relação com a celulite também é um mito, já que sua causa está ligada a fatores como genética e acúmulo de gordura, e não à ingestão de uma bebida sem calorias.

Faz mal para os dentes e ossos?

A carbonatação torna a água ligeiramente mais ácida, mas seu potencial de erosão do esmalte dental é considerado muito baixo. O risco é significativamente menor que o de refrigerantes e sucos industrializados. Quanto aos ossos, não há evidências que liguem o consumo de água com gás à perda de densidade óssea.

Pode causar inchaço?

O gás presente na bebida pode, sim, causar uma sensação temporária de inchaço ou desconforto gástrico, especialmente em pessoas mais sensíveis ou com condições como gastrite e refluxo. Para a maioria, esse efeito é passageiro e não representa um risco à saúde. A recomendação é observar a própria tolerância ao consumir.

Portanto, a escolha da água com gás deve ser criteriosa. As versões puras são seguras e uma forma eficaz de hidratação. A atenção deve estar sempre no rótulo, para garantir o consumo apenas de água e gás, sem ingredientes extras que comprometam a saúde.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.