Assine
overlay
Início Bem viver
VÍCIOS

Vício em apostas: como identificar os sinais e onde buscar ajuda em Minas

O sonho do prêmio pode se tornar um problema; entenda os limites do jogo e os caminhos para o tratamento da compulsão

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
04/02/2026 15:51 - atualizado em 04/02/2026 15:51

compartilhe

SIGA
x
Vício em apostas: como identificar os sinais e onde buscar ajuda em Minas
A adrenalina dos jogos de aposta pode levar à compulsão e a sérias consequências crédito: Freepik

Jogos de azar muitas vezes se confundem com somente diversão e tornam-se um vício. Identificar os sinais de alerta e saber onde procurar ajuda é necessário para evitar que o entretenimento se torne uma compulsão pelos jogos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A emoção de uma possível vitória libera dopamina no cérebro, um neurotransmissor ligado ao prazer. Com o tempo, o organismo pode se acostumar a esse estímulo, exigindo apostas mais frequentes ou de maior valor para obter a mesma sensação. Esse ciclo pode levar à perda de controle, com graves consequências financeiras e emocionais.

Leia Mais

Quando a aposta vira um problema?

A transição entre um hábito saudável e a compulsão ocorre quando o ato de apostar deixa de ser uma escolha e se torna uma necessidade. Ficar atento a mudanças de comportamento é essencial para identificar o problema a tempo.

Alguns sinais claros indicam que a situação se tornou prejudicial:

  • Preocupação constante: pensar em apostas a maior parte do tempo, planejando a próxima jogada ou como conseguir dinheiro para jogar.

  • Necessidade de aumentar o valor: apostar quantias cada vez maiores para sentir a mesma emoção que sentia no início.

  • Perda de controle: tentar parar, controlar ou diminuir a frequência das apostas, mas sem sucesso.

  • Mentiras e omissões: esconder o quanto joga e as perdas financeiras de familiares e amigos para não gerar conflitos.

  • Prejuízos financeiros: usar dinheiro destinado a contas essenciais, como aluguel e alimentação, ou pegar empréstimos para sustentar o hábito.

  • Irritabilidade: ficar inquieto, ansioso ou irritado ao tentar diminuir ou parar de jogar.

Onde buscar ajuda gratuita em Minas Gerais

Reconhecer a compulsão é o primeiro passo para a recuperação. O tratamento é possível e acessível, e em Minas existem caminhos gratuitos para quem precisa de apoio especializado para lidar com o vício em jogos:

  • Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): distribuídos por todo o estado, os CAPS oferecem atendimento especializado em saúde mental, incluindo tratamento para compulsões. As equipes contam com psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais.

  • Jogadores Anônimos (JA): presente em diversas cidades mineiras, os jogadores anônimos oferecem um grupo de apoio baseado em 12 passos. O ambiente é sigiloso e sem custos, permitindo a troca de experiências para buscar a recuperação.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

apostas jogos-de-azar minas-gerais vicios

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay