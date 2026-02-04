Vício em apostas: como identificar os sinais e onde buscar ajuda em Minas
O sonho do prêmio pode se tornar um problema; entenda os limites do jogo e os caminhos para o tratamento da compulsão
Jogos de azar muitas vezes se confundem com somente diversão e tornam-se um vício. Identificar os sinais de alerta e saber onde procurar ajuda é necessário para evitar que o entretenimento se torne uma compulsão pelos jogos.
A emoção de uma possível vitória libera dopamina no cérebro, um neurotransmissor ligado ao prazer. Com o tempo, o organismo pode se acostumar a esse estímulo, exigindo apostas mais frequentes ou de maior valor para obter a mesma sensação. Esse ciclo pode levar à perda de controle, com graves consequências financeiras e emocionais.
Quando a aposta vira um problema?
A transição entre um hábito saudável e a compulsão ocorre quando o ato de apostar deixa de ser uma escolha e se torna uma necessidade. Ficar atento a mudanças de comportamento é essencial para identificar o problema a tempo.
Alguns sinais claros indicam que a situação se tornou prejudicial:
-
Preocupação constante: pensar em apostas a maior parte do tempo, planejando a próxima jogada ou como conseguir dinheiro para jogar.
-
Necessidade de aumentar o valor: apostar quantias cada vez maiores para sentir a mesma emoção que sentia no início.
-
Perda de controle: tentar parar, controlar ou diminuir a frequência das apostas, mas sem sucesso.
-
Mentiras e omissões: esconder o quanto joga e as perdas financeiras de familiares e amigos para não gerar conflitos.
-
Prejuízos financeiros: usar dinheiro destinado a contas essenciais, como aluguel e alimentação, ou pegar empréstimos para sustentar o hábito.
-
Irritabilidade: ficar inquieto, ansioso ou irritado ao tentar diminuir ou parar de jogar.
Onde buscar ajuda gratuita em Minas Gerais
Reconhecer a compulsão é o primeiro passo para a recuperação. O tratamento é possível e acessível, e em Minas existem caminhos gratuitos para quem precisa de apoio especializado para lidar com o vício em jogos:
-
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): distribuídos por todo o estado, os CAPS oferecem atendimento especializado em saúde mental, incluindo tratamento para compulsões. As equipes contam com psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais.
-
Jogadores Anônimos (JA): presente em diversas cidades mineiras, os jogadores anônimos oferecem um grupo de apoio baseado em 12 passos. O ambiente é sigiloso e sem custos, permitindo a troca de experiências para buscar a recuperação.
