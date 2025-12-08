Relações familiares

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

É comum que pais e mães se vejam pressionados a acertar na educação dos filhos. Com isso, a palestrante Heloísa Capelas apresenta uma proposta incomum: inverter a lógica. Em vez de focar apenas no comportamento das crianças, ela convida os pais a voltarem o olhar para dentro de si. Assim nasce “Cure suas raízes e liberte seus filhos: o poder do autoconhecimento para pais transformarem culpa em amor”.



No livro, Heloísa parte de uma constatação: a dor parental não começa com os filhos, mas com as feridas não curadas dos próprios pais. Ao longo da publicação, ela conduz o leitor por uma jornada de reflexão com a própria criança interior, mostrando como crenças, memórias e padrões inconscientes moldam a forma de educar, amar e, muitas vezes, se culpar. “Antes de transformar seus filhos, é preciso acolher a criança que ainda vive em você”, escreve a autora.



Mais do que um livro sobre educação parental, “Cure suas raízes” é um convite ao reposicionamento emocional. A autora propõe uma inversão de perspectiva: em vez da pergunta “O que fazer com meu filho?”, ela sugere “O que fazer comigo?”. Esse deslocamento é o ponto de partida para romper ciclos de culpa, cobranças excessivas e repetições inconscientes de padrões familiares.



Apesar de dialogar especialmente com mães e pais, o livro se dirige a todos que desejam compreender suas raízes emocionais e construir relações mais leves, com os filhos, com a família e consigo mesmo. Como afirma Heloísa, esta não é uma obra apenas para quem tem filhos, mas para quem deseja se reencontrar como filho ou filha.

Serviço

» Livro: Cure suas raízes e liberte seus filhos

» Autora: Heloísa Capelas

» Editora: GenteInternational

» Número de páginas: 138

» Preço: R$ 67,41

» Onde encontrar:

www.editoragente.com.br/; Amazon

Sorriso branco no verão

Os cuidados com a beleza e a estética ganham mais força no verão e, claro, o sorriso não fica de fora. O clima de festas e férias inspira mudanças e, nas redes sociais, vídeos e receitas que prometem clarear os dentes fazem sucesso. Mas, junto com as promessas rápidas, vêm também os riscos: tutoriais caseiros, pastas de carvão, adesivos clareadores e misturas com ingredientes ácidos - as quais podem causar desgaste do esmalte e aumento da sensibilidade. O clareamento dental pode ser realizado por quase todo mundo, desde que haja avaliação prévia do dentista. Existem poucas contra-indicações absolutas - limitadas a condições específicas do esmalte ou da dentina. O tratamento pode ser feito em adolescentes, a partir dos 13 ou 14 anos, quando os dentes estão completamente formados. Em casos de hipersensibilidade dentária ou em pacientes jovens, é fundamental optar por agentes clareadores com menor concentração de peróxido de hidrogênio, reduzindo o risco de desconforto e preservando a estrutura dental.

O lado B do café

Uma das bebidas mais consumidas no mundo, o café traz mais de mil ingredientes ativos, como cafeína, minerais, vitaminas, compostos fenólicos, polissacarídeos, lipídeos e aminoácidos. Porém, o cafezinho diário pode causar efeitos adversos em algumas pessoas. Segundo o neurologista Tiago de Paula, especialista em Cefaleia, como a enxaqueca é uma doença crônica relacionada à hiperexcitabilidade cerebral, para os indivíduos que sofrem com a doença, é recomendado evitar estimulantes, como café, chocolate e energéticos, e termogênicos, incluindo gengibre e pimenta vermelha, por exemplo. “A cafeína é conhecida como cronificador da enxaqueca. Um exemplo clássico de dor rebote pela cafeína se dá quando o paciente deixa de tomar por um dia o café que toma diariamente e tem uma dor de cabeça, e então toma o café para melhorar”, diz.

Corrida = esporte e saúde

A Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês anuncia a 2ª Corrida Sírio-Libanês, que acontecerá em São Paulo, unindo esporte e saúde. A edição de 2026 será realizada no dia 29 de março, no Parque do Povo, em São Paulo. Conectada ao Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, a iniciativa busca incentivar a prática de atividades físicas e a adoção de hábitos saudáveis, convidando todos a cuidarem do corpo e da mente em um ambiente de celebração e bem-estar. A prova estará disponível em três percursos: caminhada de 3 km e corridas de 5 km e 10 km, para atender participantes com diferentes níveis de preparo físico. A corrida contará com uma jornada adaptada para pessoas com deficiência (PCD). As inscrições já estão abertas. Informações: www.ticketsports.com.br/.